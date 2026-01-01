Izvietot Spliit ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas, atvērtā koda izdevumu sadales lietotne grupām — seko līdzi kopīgajām izmaksām un norēķinies bez abonementiem.
Izvēlies Spliit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Spliit
Spliit ir pašmitināta alternatīva Splitwise, kas ļauj draugu, mājinieku vai ceļotāju grupām sekot līdzi kopīgiem izdevumiem un aprēķināt, kurš kam ir parādā. Izveido grupu, pievieno izdevumus, tiklīdz tie rodas, un Spliit automātiski aprēķina atlikumus — dalībniekiem nav nepieciešams konts, vienkārši kopīgo saiti.
Spliit pašmitināšana nozīmē, ka tavi finanšu dati — kurš ko, ar ko un par ko iztērēja — nekad nenonāk trešās puses serverī un netiek izmantoti reklāmai. Nav abonēšanas līmeņu, nav bloķētu premium funkciju un nav datu pārnesamības problēmu: tava instance, tavi dati, tava kontrole.
Spliit galvenās iespējas
Nav nepieciešams konts
Kopīgo grupas saiti, un ikviens var nekavējoties pievienot vai apskatīt izdevumus — dalībniekiem nav nepieciešama reģistrācija vai e-pasta verifikācija.
Automātiska bilances aprēķināšana
Spliit aprēķina, kurš kam ir parādā pēc katra izdevuma, minimizējot darījumu skaitu, kas nepieciešami, lai norēķinātos grupā.
Kvīšu skenēšana
Nofotografē kvīti, un Spliit automātiski izvelk summu, paātrinot izdevumu ievadi bez manuālas ievadīšanas.
Nevienmērīga izdevumu sadale
Sadalīt izmaksas pēc precīzām summām, procentiem vai daļām — ne tikai vienlīdzīgi — situācijās, kad viena persona izmanto vairāk nekā citas.
Izdevumu kategorijas un meklēšana
Kategorizē izdevumus pēc kategorijas un filtrē vēsturi, lai ātri atrastu jebkuru darījumu visās ilgstošās grupās.
Kāpēc izmantot Spliit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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