Izvietot Trudesk ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda palīdzības dienesta un biļešu risinājums atbalsta pieprasījumu organizēšanai un darba slodzes pārvaldībai.
Izvēlies Trudesk VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Trudesk
Trudesk ir atvērtā koda palīdzības dienesta platforma, kas veidota ar Node.js un MongoDB, izstrādāta, lai atbalsta operācijas būtu organizētas un vienkāršas. Tā nodrošina tīru biļešu pārvaldības saskarni, kur komandas var izveidot, piešķirt, noteikt prioritātes un atrisināt atbalsta pieprasījumus bez uzņēmuma alternatīvu sarežģītības. Elasticsearch integrācija nodrošina ātru pilna teksta meklēšanu visās biļetēs un aktivitātēs.
Trudesk pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā visus klientu datus tavā kontrolē bez maksas par katru lietotāju vai trešo pušu datu koplietošanas. Pirmais apmeklētājs pabeidz iestatīšanas vedni, lai konfigurētu datu bāzes savienojumu un izveidotu administratora kontu, padarot sākotnējo izvietošanu vienkāršu un drošu.
Trudesk galvenās iespējas
Biļešu pārvaldība
Izveido, piešķir un izseko atbalsta pieteikumus visā to dzīves ciklā ar prioritātes līmeņiem, statusa atjauninājumiem un komandas norīkošanu.
Pilna teksta meklēšana
Elasticsearch nodrošināta meklēšana ļauj aģentiem nekavējoties atrast biļetes, komentārus un vēsturi visā atbalsta dienestā.
Komandas sadarbība
Piešķir pieprasījumus konkrētiem aģentiem vai grupām, pievieno iekšējās piezīmes un seko līdzi visām darbībām vienotā sarunu pavedienā.
Lomu piekļuve
Kontrolē, ko aģenti un klienti var redzēt un darīt, izmantojot konfigurējamas lietotāju lomas un atļauju grupas.
Paziņojumu sistēma
Informē aģentus un klientus ar e-pasta paziņojumiem, ko izraisa biļešu atjauninājumi, piešķiršana un statusa izmaiņas.
Kāpēc izmantot Trudesk pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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