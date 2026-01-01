Izvietot Judge0 CE ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda izpildes API, kas kompilē un izpilda iesniegumus vairāk nekā 60 programmēšanas valodās izolētā smilškastē.
Izvēlies Judge0 CE VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Judge0 CE
Judge0 CE ir atvērtā koda tiešsaistes tiesnešu sistēma, kas nodrošina vienkāršu HTTP JSON API avota koda kompilēšanai un izpildei vairāk nekā 60 programmēšanas valodās, tostarp C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust un Ruby. Katrs iesniegums tiek kompilēts un izpildīts pilnībā izolētā, resursu ierobežotā smilškastē, izmantojot Linux kodola nosaukumvietas un cgroups, novēršot nekontrolējamus procesus, atmiņas izsīkumu vai failu sistēmas izbēgšanu.
Pašmitināšana Judge0 ļauj tev veidot kodu novērtēšanas platformas, sacensību programmēšanas tiesnešus vai izglītības rīkus, neizmantojot trešo pušu izpildes pakalpojumus. Tu esi API īpašnieks, kontrolē ātruma ierobežojumus un glabā visus iesniegšanas datus savā VPS. CE izdevums ir bezmaksas un licencēts ar MIT licenci, bez maksas par katru izpildi neatkarīgi no apjoma.
Judge0 CE galvenās iespējas
60+ valodu atbalsts
Iesniegumus var izpildīt C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby un desmitiem citās valodās — visu apstrādā viens vienots API galapunkts.
Izolēta smilškastes izpilde
Katra iesniegšana darbojas kodola līmeņa smilškastē ar stingriem CPU laika, atmiņas un procesu ierobežojumiem, novēršot traucējumus starp vienlaicīgām izpildēm.
Vienkāršs HTTP JSON API
Izveido iesniegumu ar pirmkodu un valodas ID, izmantojot vienu POST pieprasījumu, un aptaujā vai gaidi sinhroni spriedumu, izvadi un izpildes laika statistiku.
Autentifikācija un autorizācija
Aizsargā API ar konfigurējamām autentifikācijas un autorizācijas pilnvaru galvenēm, nodrošinot kontrolētu piekļuvi tikai uzticamiem klientiem.
Asinhronā darbinieku kopa
Atsevišķs darba process iztukšo izpildes rindu no Redis, lai API serveris paliktu atsaucīgs pie lielas iesniegšanas slodzes.
Iebūvēta ātruma ierobežošana
Klientu pieprasījumu ierobežošanu var konfigurēt, lai novērstu, ka viens pieprasītājs pārslogo izpildes kopu koplietotā izvietojumā.
Kāpēc izmantot Judge0 CE pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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