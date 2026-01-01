Uzstādīt Zipline ar viena klikšķa instalāciju.
ShareX saderīgs failu un attēlu augšupielādes serveris ar glītu vadības paneli un iebūvētu saišu saīsinātāju.
Izvēlies Zipline VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Zipline
Zipline ir pašu mitināts failu un attēlu augšupielādes serveris, kas paredzēts pieredzējušiem lietotājiem, kuriem nepieciešama ātra, uzticama koplietošana ar pilnīgu kontroli pār saviem datiem. Tas atbalsta ShareX, Flameshot un citus ekrānuzņēmumu rīkus uzreiz, padarot to par nevainojamu aizstājēju mākoņbāzes augšupielādes pakalpojumiem, piemēram, Imgur vai file.io.
Papildus vienkāršām augšupielādēm, Zipline ietver URL saīsināšanu, koda ielīmēšanas vietas, mapju organizēšanu, iegulšanas pielāgošanu un lietotāju pārvaldību. Pašmitināšana savā VPS nozīmē neierobežotu krātuvi, bez failu izmēra ierobežojumiem un pilnīgu privātumu katrai augšupielādei.
Zipline galvenās iespējas
ShareX integrācija
Iebūvētais ShareX, Flameshot un pielāgotā augšupielādētāja atbalsts ļauj tev uzņemt un kopīgot ekrānuzņēmumus dažu sekunžu laikā.
Iebūvēts URL saīsinātājs
Saīsini saites vienlaikus ar failu augšupielādēm no viena vadības paneļa, neizmantojot atsevišķu pakalpojumu.
Lietotāju pārvaldība
Izveido vairākus kontus ar individuālām augšupielādes kvotām, atļaujām un atsevišķām failu bibliotēkām.
Iegultā pielāgošana
Pielāgo OpenGraph iegultnes, lai kopīgotās saites parādītu bagātīgus priekšskatījumus pakalpojumos Discord, Slack un sociālajos medijos.
Koda ielīmēšanas vieta
Kopīgo sintakses izceltus koda fragmentus ar automātisku valodu noteikšanu un derīguma termiņa opcijām.
Kāpēc izmantot Zipline pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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