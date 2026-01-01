Izvietot YOURLS ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts PHP URL saīsinātājs ar klikšķu analīzi, 300+ spraudņiem un REST API.
Izvēlies YOURLS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) ir maza, atsevišķa PHP lietojumprogramma, kas ļauj tev palaist savu URL saīsināšanas pakalpojumu savā domēnā. Atšķirībā no komerciāliem pakalpojumiem, YOURLS saglabā visus klikšķu datus un saišu pārvaldību pilnībā tavā kontrolē — bez ātruma ierobežojumiem, bez abonēšanas maksām un bez trešo pušu auditorijas izsekošanas.
Papildus pamata saīsināšanai, YOURLS ietver iebūvētu klikšķu izsekošanu, novirzītāju analīzi un REST API programmatiskai saišu pārvaldībai. Aktīva kopiena ir izveidojusi vairāk nekā 300 spraudņus, kas aptver visu, sākot no QR kodu ģenerēšanas līdz ģeogrāfiskās atrašanās vietas novirzīšanai, padarot YOURLS par vienu no visplašāk paplašināmajiem pašmitinātajiem saišu saīsinātājiem.
YOURLS galvenās iespējas
Klikšķu analīze
Seko līdzi kopējiem klikšķiem, novirzītājiem un statistikai par katru saiti, lai tu precīzi zinātu, kā katra saīsinātā URL adrese darbojas laika gaitā.
Spraudņu ekosistēma
Vairāk nekā 300 kopienas spraudņu paplašina YOURLS ar QR kodiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas novirzīšanu, saišu priekšskatījumiem un daudz ko citu — nav nepieciešama pielāgota izstrāde.
REST API
Izveidot, paplašināt un iegūt saites statistiku programmatiski, izmantojot iebūvētu API, padarot YOURLS viegli integrējamu lietotnēs un automatizācijas darbplūsmās.
Pielāgoti atslēgvārdi
Piešķir neaizmirstamus pielāgotus īsos URL jebkurai saitei nejaušu rakstzīmju vietā, nodrošinot tev zīmola URL adreses, piemēram,
yourdomain.com/launch.
Publiskais vai privātais režīms
Palaid YOURLS kā privātu rīku savai komandai vai atver to publiski — piekļuves kontrole ir viens konfigurācijas slēdzis.
Bookmarklet atbalsts
Instalē vienklikšķa grāmatzīmi jebkurā pārlūkprogrammā, lai saīsinātu pašreizējās lapas URL, neizejot no sava darba procesa.
Kāpēc izmantot YOURLS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Anki Sync Server Enhanced
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, dublējumiem un tīmekļa vadības paneli