Izvietot Grimmory ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts digitālās bibliotēkas pārvaldnieks e-grāmatām, komiksiem un audiogrāmatām ar automātiskiem metadatiem un iebūvētu lasītāju.
Izvēlies Grimmory VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Grimmory
Grimmory ir visaptverošs pašu mitināts grāmatu kolekcijas pārvaldnieks, kas pārvērš izkaisītus digitālos failus skaisti sakārtotā bibliotēkā. Tas atbalsta e-grāmatas (EPUB, MOBI, AZW), PDF failus, komiksus (CBZ, CBR) un audiogrāmatas (M4B, MP3), un automātiski ielādē nosaukumus, vākus, aprakstus un žanrus no Google Books, Open Library un Amazon brīdī, kad faili tiek pievienoti.
Pašmitināšana tavā VPS novērš krātuves kvotas, platformas bloķēšanu un satura uzraudzību, kas ir raksturīga komerciāliem e-grāmatu pakalpojumiem. Visa tava bibliotēka — kopā ar lasīšanas progresu, izcēlumiem un vairāku lietotāju kontiem — paliek uz tevis piederošas aparatūras, pieejama no jebkuras pārlūkprogrammas vai sinhronizēta ar Kobo e-lasītājiem, izmantojot OPDS.
Grimmory galvenās iespējas
Automātiska metadatu bagātināšana
Vāka noformējums, autora informācija, apraksti un žanri tiek automātiski iegūti no Google Books, Open Library un Amazon, kad grāmatas tiek importētas.
Iebūvēts daudzformātu lasītājs
Lasīt EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ un CBR failus tieši pārlūkprogrammā ar pielāgojamām tēmām, fontu izmēriem un lasīšanas progresa izsekošanu.
Kobo & OPDS sinhronizācija
Sinhronizē savu bibliotēku un lasīšanas pozīciju ar Kobo e-lasītājiem un jebkuru ar OPDS saderīgu lietotni nevainojamai lasīšanai bezsaistē īpašās ierīcēs.
BookDrop automātiskā importēšana
Ievieto jaunus failus uzraudzītā mapē, un Grimmory tos automātiski importēs — nav nepieciešama manuāla augšupielāde vai metadatu ievade.
Daudzlietotāju atbalsts
Izveidojiet individuālus kontus ar atsevišķām lasīšanas vēsturēm un atļauju līmeņiem, padarot Grimmory ideālu ģimenēm un lasīšanas grupām, kas dala vienu bibliotēku.
Kāpēc izmantot Grimmory pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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