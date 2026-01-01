Izvietot Readeck ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināts lasīšanas vēlāk un grāmatzīmju pārvaldnieks, kas uz visiem laikiem saglabā jebkuras tīmekļa lapas lasāmo saturu.
Izvēlies Readeck VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Readeck
Readeck ir viegls, atvērtā koda grāmatzīmju pārvaldnieks un lasīšanas vēlāk lietojumprogramma, kas tver lasāmu tekstu, attēlus un rakstus no jebkuras URL adreses brīdī, kad tu to saglabā. Katra grāmatzīme tiek glabāta kā viens, nemainīgs ZIP arhīvs, lai tavi saglabātie raksti būtu pieejami pat tad, ja oriģinālā lapa mainās vai pazūd no tīmekļa.
Pašmitināšana Readeck uz tava paša VPS saglabā tavu lasīšanas sarakstu, izcēlumus un etiķetes pilnībā tavā kontrolē, bez trešo pušu izsekošanas, bez maksas par kontu un bez riska, ka maksas pakalpojums tiks slēgts. Viens Go binārais fails, ko atbalsta SQLite, nozīmē ļoti zemu resursu patēriņu un vienmērīgu pieredzi pat mazos VPS plānos.
Readeck galvenās iespējas
Ilgtermiņa arhivēšana
Katra grāmatzīme tiek glabāta kā nemainīgs ZIP arhīvs, lai saglabātie raksti paliktu lasāmi pat tad, ja oriģinālā lapa ir pazudusi.
EPUB un OPDS eksportēšana
Eksportē jebkuru rakstu vai kolekciju uz EPUB un piekļūsti savai bibliotēkai tieši no e-lasītājiem, kas atbalsta OPDS katalogus.
Svarīgākie momenti un etiķetes
Atzīmē svarīgas vietas un organizē grāmatzīmes ar etiķetēm, izlasēm un arhīviem, lai tās ātri atrastu vēlāk.
Gudrās kolekcijas
Saglabā meklēšanas vaicājumus kā kolekcijas, lai automātiski grupētu grāmatzīmes pēc birkas, vietnes vai jebkura cita filtra, ko tu definē.
Pilna teksta meklēšana
Meklē rakstu virsrakstos, saturā un atzīmēs, lai uzreiz atrastu jebkuru fragmentu no tavas saglabātās bibliotēkas.
Pārlūkprogrammas paplašinājumi
Saglabā lapas ar vienu klikšķi, izmantojot oficiālos Firefox un Chrome paplašinājumus, nav jākopē un jāielīmē.
Kāpēc izmantot Readeck pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.