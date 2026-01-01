Instalēt Starbase 80 ar viena klikšķa instalāciju.
Vieglā, ātrā servera sākumlapa saišu organizēšanai uz taviem paša mitinātiem konteineriem un pakalpojumiem.
Izvēlies Starbase 80 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Starbase 80
Starbase 80 ir minimāla, zibensātra servera sākumlapa Docker vidēm. Tā atveido pilnībā statisku HTML sākumlapu no vienkārša JSON konfigurācijas faila, bez JavaScript pārlūkprogrammā — lapas ielādējas acumirklī bez ietvara papildu slodzes. Izskatu var pielāgot ar vides mainīgajiem, kas kontrolē virsrakstu, logotipu, fona krāsas, tumšo režīmu un saišu darbību.
Atšķirībā no integrācijām bagātīgiem informācijas paneļiem, Starbase 80 neprasa nekādas API atslēgas, nekādu tīkla piekļuvi konteineriem un nekādu pastāvīgu apkopi — tikai JSON failu ar saitēm un ikonām. Tā atbalsta Dashboard Icons, Material Design ikonas un selfh.st ikonas uzreiz pēc instalēšanas, padarot vieglu izveidot pulētu, zīmolotu sākumlapu jebkurai pašu mitinātai iestatīšanai.
Starbase 80 galvenās iespējas
Tūlītējas lapu ielādes
Starbase 80 ģenerē tīru statisku HTML bez klienta puses JavaScript, tāpēc tava mājaslapa ielādējas milisekundēs neatkarīgi no servera noslodzes.
JSON vadīta konfigurācija
Definē visus savus pakalpojumus, kategorijas, ikonas un saites vienā config.json failā — bez datubāzes, bez lietotāja saskarnes redaktora, bez migrācijām.
Bagātīgs ikonu atbalsts
Izmanto Paneļa ikonas, Material Design ikonas vai selfh.st ikonas pēc nosaukuma, vai pasniedz savus attēlu failus no piesaistītas mapes.
Iebūvēts tumšais režīms
Automātisks, operētājsistēmai pielāgots tumšais režīms ar konfigurējamām fona krāsām gan gaišajām, gan tumšajām tēmām, izmantojot Tailwind krāsu vērtības vai heksadecimālos kodus.
Nulles konteineru piekļuve
Nav nepieciešama Docker ligzda un nav API integrāciju — Starbase 80 ir tīrs saišu palaidējs bez lasīšanas piekļuves taviem darbojošajiem konteineriem.
Kāpēc izmantot Starbase 80 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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