Instalē Open Monograph Press ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda platforma zinātnisko grāmatu, monogrāfiju un rediģētu sējumu redakcionālās darba plūsmas pārvaldībai.
Izvēlies Open Monograph Press VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) ir bezmaksas, atvērtā koda publicēšanas platforma, ko izstrādājis Public Knowledge Project universitāšu izdevniecībām, zinātniskajām biedrībām un neatkarīgiem akadēmiskajiem izdevējiem. Tā pārvalda pilnu grāmatu redakcionālo darba plūsmu — no iesniegšanas un iekšējās pārskatīšanas līdz rediģēšanai, ražošanai un tiešsaistes kataloga publicēšanai — vienā integrētā rīkā.
Pašmitināšana OMP uz tava paša VPS saglabā manuskriptus, recenzentu identitātes, līgumus un lasītāju analītiku tavā tiešā kontrolē, nevis trešās puses izdevniecības pakalpojumā. Šī veidne ietver MariaDB datubāzi uzticamai metadatu glabāšanai un novirza datplūsmu caur iepriekš instalēto Traefik reversā starpniekserveri, lai tava izdevniecība būtu sasniedzama, izmantojot HTTPS, tiklīdz izvietošana ir pabeigta.
Open Monograph Press galvenās iespējas
Redakcijas darbplūsma
Pārvieto katru iesniegumu caur iesniegšanas, iekšējās pārskatīšanas, ārējās pārskatīšanas, rediģēšanas un ražošanas posmiem ar lomām balstītiem uzdevumu piešķīrumiem.
Sērijas un katalogi
Sakārto nosaukumus grāmatu sērijās, kategorijās un publiskā katalogā, lai lasītāji varētu pārlūkot tavus izdevumus pēc tēmas, autora vai sērijas.
Vairāki formāti grāmatai
Pārdod vai izplati katru monogrāfiju vairākos formātos — PDF, EPUB, HTML, cietos vākos, mīkstos vākos — no viena kataloga ieraksta ar bagātīgiem metadatiem.
ONIX un DOI metadati
Ģenerē ONIX ierakstus un reģistrē DOI, lai tavas monogrāfijas būtu atrodamas bibliotēku katalogos, meklētājprogrammās un akadēmiskajos indeksos.
Daudzvalodu prese
Darbināt preses izdevumu vairākās valodās ar lokalizētu saskarni, metadatu laukiem un lasītājiem paredzētām lapām no vienas instalācijas.
Atvērtā pirmkoda un pašhostēts
Izstrādāts un uzturēts ar Public Knowledge Project, OMP ir pilnībā atvērtā koda, bez maksas par katru nosaukumu vai piegādātāja piesaistes.
Kāpēc izmantot Open Monograph Press pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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