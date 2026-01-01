Instalēt Moodle ar viena klikšķa instalāciju.
Pasaulē populārākā atvērtā koda LMS, kurai uzticas 489 miljoni lietotāju tiešsaistes kursiem, novērtējumiem un apmācībām.
Izvēlies Moodle VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Moodle
Moodle ir pasaulē populārākā atvērtā koda mācību vadības sistēma, kurai uzticas 489 miljoni lietotāju vairāk nekā 152 000 vietnēs 236 valstīs. Tā nodrošina visu, kas nepieciešams pedagogiem un apmācību komandām: kursu izveidi, viktorīnas un vērtējumus, vienaudžu atsauksmes, diskusiju forumus, atzīmju pārvaldību un piekļuvi mobilajās ierīcēs — viss vienā pašmitinātā platformā. Ar WCAG 2.1 AA pieejamības atbilstību un vairāk nekā 2000 spraudņiem Moodle pielāgojas jebkurai mācību videi, sākot no K-12 skolām līdz korporatīvo apmācību nodaļām.
Moodle pašmitināšana tavā VPS novērš licences maksas par katru lietotāju un dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz kursu saturu un izglītojamo datiem. Tu vari instalēt pielāgotus spraudņus, piemērot zīmolu tēmas un integrēties ar esošajām autentifikācijas sistēmām bez ierobežojumiem, ko uzliek mitināto LMS pakalpojumu sniedzēji.
Moodle galvenās iespējas
Kursu veidotājs
Vilkšanas un nomešanas kursu organizēšana ar atbalstu video, SCORM pakotnēm, viktorīnām, uzdevumiem un interaktīvām aktivitātēm vienā vienotā redaktorā.
Novērtēšanas rīki
Viktorīnas, savstarpējie vērtējumi, rubrikās balstīta vērtēšana un automatizēta atgriezeniskā saite sniedz pasniedzējiem elastīgus veidus, kā novērtēt un izsekot izglītojamo progresu.
Sadarbības funkcijas
Diskusiju forumi, tērzētavas, wiki un iebūvēta videokonferenču integrācija veicina aktīvu mācīšanos un grupu mijiedarbību jebkurā mērogā.
Analītika un Atskaites
Pielāgojami pārskati seko līdzi kursu pabeigšanai, viktorīnu rezultātiem un iesaistes rādītājiem, lai pasniedzēji varētu agrīni identificēt grūtībās nonākušos audzēkņus.
Spraudņu ekosistēma
Vairāk nekā 2000 spraudņu paplašina Moodle ar spēļošanu, trešo pušu integrācijām, pielāgotiem aktivitāšu veidiem un specializētiem novērtēšanas formātiem.
Kāpēc izmantot Moodle pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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