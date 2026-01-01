Izvietot Koel ar viena klikšķa instalāciju.
Personīgais mūzikas straumēšanas serveris, kas tavu VPS pārvērš par privātu mākoņmūzikas atskaņotāju ar modernu tīmekļa saskarni.
Izvēlies Koel VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Koel
Koel ir pašmitināta mūzikas straumēšanas lietojumprogramma, kas nodrošina Spotify līdzīgu klausīšanās pieredzi jūsu pašu mūzikas kolekcijai. Izveidota, izmantojot Laravel un Vue.js, tā nodrošina atsaucīgu audio atskaņošanu, bibliotēkas pārvaldību un atskaņošanas sarakstu izveidi pilnībā pārlūkprogrammā — jebkurā ierīcē, neinstalējot lietotni.
Atšķirībā no mākoņstraumēšanas pakalpojumiem, Koel saglabā jūsu mūziku jūsu pašu serverī bez abonementiem, bez satura ierobežojumiem un bez datu koplietošanas ar trešajām pusēm. Augšupielādējiet failus tieši, izmantojot tīmekļa saskarni, vai norādiet Koel uz esošu mūzikas direktoriju, un tas automātiski apstrādā metadatu parsēšanu, albumu vāku ielādi un bibliotēkas organizēšanu.
Koel galvenās iespējas
Moderna tīmekļa atskaņotājs
Vue.js vienlapas lietojumprogramma nodrošina tūlītēju atskaņošanu, rindu pārvaldību un tastatūras īsceļus no jebkuras pārlūkprogrammas, neinstalējot vietējo lietotni.
Pārlūka failu augšupielāde
Pievieno mūziku savai bibliotēkai, velkot failus pārlūkprogrammā — nav nepieciešama SSH, FTP vai komandrindas piekļuve.
Last.fm skrobēšana
Savieno savu Last.fm kontu, lai automātiski ierakstītu katru atskaņoto dziesmu un izveidotu pilnīgu klausīšanās vēsturi.
Daudzlietotāju atbalsts
Izveido kontus ģimenei vai draugiem, katram ar atsevišķiem atskaņošanas sarakstiem un klausīšanās vēsturi, visiem koplietojot vienu mūzikas bibliotēku.
Atskaņošanas saraksta pārvaldība
Veido un pārvaldi atskaņošanas sarakstus manuāli vai ļauj Koel ģenerēt "Nesen atskaņotos" un izlases sarakstus automātiski, kamēr klausies.
Kāpēc izmantot Koel pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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