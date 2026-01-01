Izvietot Cockpit CMS ar viena klikšķa instalāciju.
Vieglā, API-pirmā bezgalvas CMS izstrādātājiem, kam nepieciešama elastīga satura modelēšana bez monolītas CMS liekās sarežģītības.
Izvēlies Cockpit CMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cockpit CMS
Cockpit ir moderna bezgalvas satura pārvaldības sistēma, kas veidota izstrādātāju darba plūsmām. Tā nodrošina tīru, intuitīvu saskarni satura tipu, kolekciju un singletonu definēšanai, pēc tam automātiski ģenerē RESTful un GraphQL API katram satura modelim — nav nepieciešams pielāgots API kods. Tās vieglais nospiedums nozīmē ātrāku izvietošanu un mazāku resursu patēriņu salīdzinājumā ar tradicionālajām CMS platformām.
Pašmitināšana Cockpit uz tava VPS saglabā redakcionālo saturu, lietotāju datus un API žetonus tavā infrastruktūrā. Tu saglabā pilnīgu kontroli pār API pieprasījumu ierobežojumiem, autentifikāciju un krātuvi, vienlaikus piegādājot saturu jebkuram front-end ietvaram — React, Vue, Angular, mobilajām lietotnēm vai statisko vietņu ģeneratoriem, piemēram, Next.js un Gatsby.
Cockpit CMS galvenās iespējas
API-orientēta satura piegāde
Katra satura kolekcija automātiski iegūst REST un GraphQL galapunktus, gatavus nodrošināt jebkuru priekšgala vai mobilo lietotni.
Elastīga satura modelēšana
Definē pielāgotus lauku tipus, ligzdotas struktūras un satura attiecības, nerakstot shēmas migrācijas.
Daudzvalodu atbalsts
Pārvaldi lokalizētu saturu integrēti starptautiskām vietnēm bez papildu spraudņiem vai ārējiem tulkošanas pakalpojumiem.
Uz lomām balstītas atļaujas
Piešķir detalizētus piekļuves līmeņus redaktoriem, līdzstrādniekiem un API klientiem, lai katra loma piekļūtu tikai tam, kam tai vajadzētu.
Webhook integrācija
Aktivizē automatizētas darbplūsmas un kešatmiņas anulēšanu, veicot satura izmaiņas, izmantojot konfigurējamus tīmekļa āķa galapunktus.
Kāpēc izmantot Cockpit CMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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