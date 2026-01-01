Uzstādīt varbūt ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda personīgo finanšu un bagātības pārvaldības lietotne, kas tavus finanšu datus pilnībā saglabā tavā serverī.
Izvēlies Maybe VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Maybe
Maybe ir pilnībā atvērtā koda personīgo finanšu un bagātības pārvaldības platforma, kas sākotnēji tika izveidota kā riska kapitāla atbalstīts jaunuzņēmums un vēlāk izlaista ar AGPLv3 licenci. Tā apvieno bankas kontus, investīciju portfeļus, nekustamo īpašumu un saistības vienā informācijas panelī ar neto vērtības izsekošanu, darījumu kategorizēšanu un budžeta plānošanu. Izvēles OpenAI integrācija pievieno ar AI darbināmus finanšu ieskatus, nepadarot tos obligātus.
Ieviešot Maybe savā VPS, tavi sensitīvie finanšu dati nekad neiziet cauri trešo pušu serveriem, tu izvairies no atkārtotām SaaS maksām, un tu saglabā pilnas eksporta un pielāgošanas iespējas, ko komerciālās platformas ierobežo.
Maybe galvenās iespējas
Neto vērtības uzskaite
Apkopot visus kontus un aktīvus vienā informācijas panelī ar vēsturiskām tendencēm un vairāku valūtu atbalstu.
Investīciju Portfolio
Uzraugi akcijas, kriptovalūtas un citas investīcijas, izmantojot automātisku sinhronizāciju no lielākajām brokeru platformām un reāllaika atjauninājumus.
Darījumu kategorizācija
Viedie noteikumi un izvēles AI vadīta automatizācija klasificē tēriņus, lai budžeti paliktu precīzi bez manuālas piepūles.
Pilnīga datu privātums
Finanšu dati atrodas tikai tavā VPS — bez trešo pušu piekļuves, bez reklāmas analīzes, bez SaaS abonēšanas maksām.
AI Finanšu ieskati
Ņem līdzi savu OpenAI API atslēgu, lai atbloķētu sarunvalodas finanšu padomus un automatizētus kategorizācijas ieteikumus.
Kāpēc izmantot Maybe pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
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