Izvietot MicroBin ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts pastebin un failu koplietošanas rīks Rust valodā ar QR kodiem, termiņotiem ierakstiem un iebūvētu URL saīsinātāju.
Izvēlies MicroBin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MicroBin
MicroBin ir mazs, ātrs, pilnvērtīgs pastebin un failu koplietošanas pakalpojums, kas rakstīts Rust valodā. Viens binārais fails nodrošina tīmekļa lietotāja saskarni (UI), failu augšupielādi, ielīmju koplietošanu, URL saīsināšanu un administrēšanas paneli — bez ārējas datubāzes, bez PHP izpildlaika, bez smagas atkarību koka. Noklusējuma izvietošana ir apzināti minimāla, lai tā būtu lietojama uz maza virtuālā privātā servera (VPS), tomēr aptverot biežākos lietošanas gadījumus, kādēļ cilvēki paši uztur pastebin.
Pašuzturēšana MicroBin uz tava paša VPS saglabā kopīgotos fragmentus, ekrānuzņēmumus un īsās saites tavā infrastruktūrā, nevis publiskos pakalpojumos, kas iegūst datplūsmas modeļus vai ievieto reklāmas. Ielīmes var būt aizsargātas ar paroli, iestatītas izdzēšanai pēc izlasīšanas, šifrētas klienta pusē vai piespraustas uz visiem laikiem, un katrai ielīmei ir QR kods un īsa URL adrese ātrai nodošanai mobilajai ierīcei.
MicroBin galvenās iespējas
Ielīmēšana un failu augšupielādes
Kopīgo teksta fragmentus un augšupielādē jebkura veida failus ar izmēra ierobežojumiem, automātisku sintakses izcelšanu un iekļautiem priekšskatījumiem.
Iebūvēts URL saīsinātājs
Pārvērt garas saites īsās, zīmola URL adresēs, kas mitinātas tavā paša domēnā, bez atsevišķa saīsināšanas pakalpojuma izveidošanas.
Termiņa beigu un vienreizējās ielīmes
Izvēlies noklusējuma derīguma termiņus, pašiznīcināšanās semantiku vai piespraud ielīmēto saturu uz visiem laikiem, lai līdzsvarotu saglabāšanu ar privātumu.
Klienta puses šifrēšana
Izvēles klienta puses šifrēšana nodrošina, ka serveris nekad neredz nešifrētu tekstu jutīgiem fragmentiem, kas koplietoti ar piekļuves frāzi.
QR kodi un administrēšanas UI
Katrs ielīmējums saņem QR kodu mobilajai pārsūtīšanai, un administratora panelis ļauj tev pārlūkot, rediģēt vai dzēst jebkuru ielīmējumu no viena ekrāna.
Viens Rust binārais
Nav ārējas datubāzes, nav Redis, nav fona darbinieku — tikai neliels Rust process, kas ērti darbojas uz mazākajiem VPS plāniem.
Kāpēc izmantot MicroBin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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