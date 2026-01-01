Izvietot Odysseus ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta AI darba telpa tērzēšanai, aģentiem, padziļinātai izpētei, atmiņai, dokumentiem un e-pastam — viss darbojas uz tava paša VPS.
Izvēlies Odysseus VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Odysseus
Odysseus ir atvērtā koda AI darba vide, kas tavā serverī nodrošina tērzēšanas, aģenta, pētniecības un rakstīšanas rīkus, ko tu sagaidītu no ChatGPT vai Claude. Tā apvieno pastāvīgu tērzēšanu ar jebkuru vietējo vai API modeli, uz atvērtā koda veidotu aģenta izpildlaiku, padziļinātu daudzpakāpju pētniecību, modeļu pavārgrāmatu ar aparatūrai pielāgotiem ieteikumiem, kā arī dokumentu redaktoru, piezīmes, uzdevumus, CalDAV kalendāru un IMAP/SMTP iesūtni ar AI šķirošanu.
Pašmitinot Odysseus savā VPS, katra saruna, dokuments, iegulšana un e-pasts paliek pilnībā tavā infrastruktūrā. Tu izmanto savas API atslēgas OpenAI, OpenRouter vai jebkuram saderīgam galapunktam, kamēr pastāvīgā atmiņa un prasmes laika gaitā attīstās bez maksas par lietotāju vai piegādātāja bloķēšanas.
Odysseus galvenās iespējas
Tērzēšana ar jebkuru modeli
Savieno vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI vai jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu no vienas vienotas tērzēšanas virsmas.
Aģenta izpildlaiks
Atvērtā koda aģents tiek piegādāts ar MCP, tīmekļa, failu, čaulas, prasmju un atmiņas rīkiem, lai tas varētu veikt visus uzdevumus no sākuma līdz beigām.
Dziļš pētījums
Daudzpakāpju pētījumi apkopo, lasa un sintezē avotus vizuālā pārskatā, ko tu vari pārlūkot un eksportēt.
Modeļa pavārgrāmata
Skenē pieejamo aparatūru, iesaka GGUF, FP8 un AWQ modeļus, kas patiešām der, pēc tam lejupielādē un apkalpo tos ar vienu klikšķi.
Pastāvīgā atmiņa un prasmes
ChromaDB atbalstīta vektoru un atslēgvārdu izguve nodrošina aģentam ilgtermiņa atmiņu un atkārtoti izmantojamas prasmes, kas saglabājas pēc restartēšanas.
Dokumenti, Piezīmes un Pasts
Vairāku cilņu Markdown redaktors, piezīmes, uzdevumi, CalDAV kalendārs un IMAP/SMTP iesūtne ar AI šķirošanu vienā darbvietā.
Kāpēc izmantot Odysseus pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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