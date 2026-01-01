Uzstādīt Mobilizonu ar viena klikšķa instalāciju.
Federēts atvērtā koda pasākumu organizators kopienām un kustībām, kam nepieciešama pulcēšanās bez novērošanas.
Izvēlies Mobilizon VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mobilizon
Mobilizon ir bezmaksas, federēta pasākumu organizēšanas platforma, ko izveidojis Framasoft un tagad pārvalda bezpeļņas organizācija Kaihuri. Tā aizstāj Facebook Events un Meetup ar neatkarīgu instanču tīklu, kas savstarpēji savienojas, izmantojot ActivityPub protokolu, dodot organizatoriem, aktīvistiem un kopienām vietu, kur publicēt pasākumus un grupas, nepakļaujot apmeklētājus reklāmu izsekošanai, datu vākšanai vai algoritmiskiem plūsmām.
Pašmitināšana Mobilizon uz tava paša VPS nozīmē, ka tu kontrolē, kas pievienojas tavai instancei, kādi moderēšanas noteikumi tiek piemēroti un cik ilgi pasākumu dati tiek saglabāti. Tava kopiena saglabā savu kalendāru un dalībnieku sarakstu pat tad, ja viena instance — vai visa komerciāla platforma — pazūd, jo federācija padara tīklu noturīgu pēc būtības.
Mobilizon galvenās iespējas
ActivityPub federācija
Savienojies ar Mastodon, PeerTube un katru citu Mobilizon instanci, lai apmeklētāji sekotu pasākumiem un grupām visā fediversā no viena konta.
Grupas un diskusijas
Uzturi pastāvīgas grupas ar kopīgām ziņām, resursiem un diskusiju pavedieniem, lai organizēšana turpinātos starp pasākumiem, ne tikai pasākuma dienā.
Privātums pēc noklusējuma
Nav trešo pušu izsekotāju, nav reklāmu, un nav nepieciešams e-pasts publiskiem pasākumiem — apmeklētāji var reģistrēties anonīmi vai ar federētu identitāti.
Vairāku identitāšu profili
Uzturi atsevišķas identitātes aktivismam, darbam un hobijiem zem viena konta, lai personīgā dzīve paliktu atsevišķi no publiskās organizēšanas.
Kartes un ģeolokācija
OpenStreetMap nodrošināta vietu meklēšana un pasākumu kartes palīdz vietējām kopienām atrast tuvumā notiekošus pasākumus, nesūtot datus komerciāliem karšu pakalpojumu sniedzējiem.
Pašuzturēta moderācija
Iestati visas instances noteikumus, apstiprini jaunus kontus un bloķē naidīgus serverus — katrs moderācijas lēmums paliek tavā VPS, nevis centrālā platformā.
Kāpēc izmantot Mobilizon pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.