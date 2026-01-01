Instalēt Pocket ID ar vienu klikšķi.
OIDC nodrošinātājs, kas darbojas tikai ar piekļuves atslēgu, pievieno pieteikšanos bez paroles ar vienoto pierakstīšanos visām tavām pašu mitinātajām lietotnēm.
Izvēlies Pocket ID VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pocket ID
Pocket ID ir viegls, atvērtā koda OIDC identitātes nodrošinātājs ar būtisku atšķirību: tas atbalsta tikai piekļuves atslēgas (passkeys) autentifikācijai, bez paroles pieteikšanās vispār. Lietotāji reģistrē piekļuves atslēgu (passkey) vienreiz — izmantojot savu tālruni, aparatūras atslēgu vai biometriskos datus — un no tā brīža autentificējas jebkurā pievienotajā lietotnē ar vienu žestu.
Pašmitināšana Pocket ID savā VPS nodrošina tev vienreizējas pieteikšanās slāni visiem taviem pašmitinātajiem pakalpojumiem, neizmantojot smagnēju identitātes platformu. Viens konteiners ar iebūvētu SQLite krātuvi nozīmē, ka nav nekā, kas būtu jāuztur — savieno savas lietotnes kā OIDC klientus un novērs paroles no visa tava pašmitinātā steka.
Pocket ID galvenās iespējas
Tikai Passkey autentifikācija
Autentifikācija notiek tikai ar WebAuthn piekļuves atslēgām — nav jāpārvalda, jāizpauž vai jāatjauno paroles nevienā pievienotajā lietojumprogrammā.
OIDC nodrošinātājs
Darbojas kā standartiem atbilstošs OpenID Connect nodrošinātājs, lai jebkura lietotne, kas atbalsta OIDC, varētu deleģēt autentifikāciju Pocket ID.
Lietotāja pašapkalpošanās portāls
Lietotāji pārvalda savas piekļuves atslēgas, aktīvās sesijas un autorizētās lietojumprogrammas, izmantojot tīru pašapkalpošanās paneli.
LDAP integrācija
Pievienojies esošam LDAP vai Active Directory, lai importētu lietotājus, tā vietā, lai manuāli pārvaldītu kontus Pocket ID.
Audita žurnāls
Izseko katru pieteikšanos, piekļuves atslēgas reģistrāciju un klienta autorizācijas notikumu, izmantojot iebūvētu meklējamu audita žurnālu.
Kāpēc izmantot Pocket ID pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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