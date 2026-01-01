EdgeDB ar atlaidi līdz 69%

Izvietot EdgeDB ar viena klikšķa instalāciju.

Nākamās paaudzes grafu-relāciju datubāze, kas veidota uz PostgreSQL, ar modernu vaicājumu valodu un intuitīvu datu modeli.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot EdgeDB ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies EdgeDB VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar EdgeDB

EdgeDB ir atvērtā koda datubāze, kas no jauna definē relacionālo paradigmu. Balstīta uz PostgreSQL pārbaudīto dzinēju, tā ievieš bagātīgu objektu-relacionālo datu modeli, shēmas mantošanu un EdgeQL — vaicājumu valodu, kas izstrādāta, lai būtu izteiksmīgāka un drošāka par SQL. Izstrādātāji gūst labumu no aprēķinātajām īpašībām, saišu īpašībām un iebūvētiem migrācijas rīkiem, kas novērš manuālu shēmas pārvaldību.

Pašmitinot EdgeDB savā VPS, tu iegūsti pilnīgu kontroli pār datubāzes konfigurāciju, resursu piešķiršanu un datu atrašanās vietu. Tu vari pielāgot PostgreSQL iestatījumus, lai tie atbilstu tavai darba slodzei, ieviest pielāgotas dublēšanas stratēģijas un integrēt ar savu infrastruktūru bez pārvaldītu datubāzes pakalpojumu ierobežojumiem.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

EdgeDB galvenās iespējas

EdgeQL Vaicājumu valoda

Mūsdienīga alternatīva SQL ar intuitīvu sintaksi, saliekamām izteiksmēm un jaudīgu objektu grafu pārlūkošanu, kas novērš sarežģītus vairāku savienojumu vaicājumus.

Objektrelāciju modelis

Definē shēmas, izmantojot objektu tipus ar mantošanu un aprēķinātajām īpašībām, samazinot pretestības neatbilstību starp lietojumprogrammas kodu un datu bāzes slāni.

Automātiskās migrācijas

Ģenerē un automātiski pielieto shēmas migrācijas no tavām shēmas definīcijām, novēršot manuāli rakstītus ALTER TABLE skriptus un migrācijas novirzes.

Tīmekļa administrēšanas UI

Iebūvēta pārlūkprogrammas saskarne shēmas izpētei, interaktīviem vaicājumiem un datu vizualizācijai, neinstalējot papildu rīkus.

Tipdrošas klientu bibliotēkas

Oficiālie vaicājumu veidotāji priekš TypeScript, Python un Go ģenerē pilnībā tipdrošu datubāzes piekļuves kodu tieši no tavas EdgeDB shēmas.

Kāpēc izmantot EdgeDB pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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