Izvietot EdgeDB ar viena klikšķa instalāciju.
Nākamās paaudzes grafu-relāciju datubāze, kas veidota uz PostgreSQL, ar modernu vaicājumu valodu un intuitīvu datu modeli.
Izvēlies EdgeDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar EdgeDB
EdgeDB ir atvērtā koda datubāze, kas no jauna definē relacionālo paradigmu. Balstīta uz PostgreSQL pārbaudīto dzinēju, tā ievieš bagātīgu objektu-relacionālo datu modeli, shēmas mantošanu un EdgeQL — vaicājumu valodu, kas izstrādāta, lai būtu izteiksmīgāka un drošāka par SQL. Izstrādātāji gūst labumu no aprēķinātajām īpašībām, saišu īpašībām un iebūvētiem migrācijas rīkiem, kas novērš manuālu shēmas pārvaldību.
Pašmitinot EdgeDB savā VPS, tu iegūsti pilnīgu kontroli pār datubāzes konfigurāciju, resursu piešķiršanu un datu atrašanās vietu. Tu vari pielāgot PostgreSQL iestatījumus, lai tie atbilstu tavai darba slodzei, ieviest pielāgotas dublēšanas stratēģijas un integrēt ar savu infrastruktūru bez pārvaldītu datubāzes pakalpojumu ierobežojumiem.
EdgeDB galvenās iespējas
EdgeQL Vaicājumu valoda
Mūsdienīga alternatīva SQL ar intuitīvu sintaksi, saliekamām izteiksmēm un jaudīgu objektu grafu pārlūkošanu, kas novērš sarežģītus vairāku savienojumu vaicājumus.
Objektrelāciju modelis
Definē shēmas, izmantojot objektu tipus ar mantošanu un aprēķinātajām īpašībām, samazinot pretestības neatbilstību starp lietojumprogrammas kodu un datu bāzes slāni.
Automātiskās migrācijas
Ģenerē un automātiski pielieto shēmas migrācijas no tavām shēmas definīcijām, novēršot manuāli rakstītus ALTER TABLE skriptus un migrācijas novirzes.
Tīmekļa administrēšanas UI
Iebūvēta pārlūkprogrammas saskarne shēmas izpētei, interaktīviem vaicājumiem un datu vizualizācijai, neinstalējot papildu rīkus.
Tipdrošas klientu bibliotēkas
Oficiālie vaicājumu veidotāji priekš TypeScript, Python un Go ģenerē pilnībā tipdrošu datubāzes piekļuves kodu tieši no tavas EdgeDB shēmas.
Kāpēc izmantot EdgeDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.