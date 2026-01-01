Izvietot GrowthBook ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda funkciju karodziņu un A/B testēšanas platforma ar datu noliktavā integrētu eksperimentu analīzi.
Izvēlies GrowthBook VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GrowthBook
GrowthBook ir atvērtā koda platforma funkciju karodziņiem un A/B testēšanai, kas inženieru un produktu komandām nodrošina pilnīgu kontroli pār savu eksperimentu infrastruktūru. Tā tieši savienojas ar tavu esošo datu noliktavu — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse vai PostgreSQL —, lai eksperimentu rezultāti tiktu analizēti tur, kur tavi dati jau atrodas, bez nepieciešamības novirzīt notikumus caur trešās puses pakalpojumu.
Pašmitināšana GrowthBook uz tava VPS novērš cenu par katru lietotāju, saglabā eksperimentu konfigurācijas un lietotāju datus tavā infrastruktūrā un nodrošina neierobežotu komandas dalībnieku un eksperimentu skaitu par fiksētām infrastruktūras izmaksām — tas ir kritiski svarīgi komandām regulētās nozarēs vai tām, kas veido privātuma jutīgus produktus.
GrowthBook galvenās iespējas
Padziļināta A/B testēšana
Veic eksperimentus ar Bajesiešu un frekventistu statistikas metodēm, CUPED dispersijas samazināšanu un secīgu testēšanu, lai ātrāk nonāktu pie secinājumiem ar lielāku precizitāti.
Funkciju karogu pārvaldība
Mērķētas funkciju ieviešanas pēc lietotāju atribūtiem, procentiem vai priekšnosacījumu karodziņiem, nodrošinot pakāpeniskas izlaišanas un tūlītējas atsaukšanas bez jauniem izvietojumiem.
Datu noliktavā iebūvēta analīze
Eksperimentu metrika tiek aprēķināta tieši BigQuery, Snowflake, Redshift vai PostgreSQL, saglabājot sensitīvus datus tavā esošajā infrastruktūrā.
Daudzvalodu SDK
Integrē GrowthBook jebkurā tehnoloģiju kopā ar oficiālajiem SDK React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android un citiem.
Vizuālais eksperimentu redaktors
Palaid bezkoda A/B testus mājaslapās, izmantojot vizuālo redaktoru, neprasot inženiertehniskas izmaiņas lietojumprogrammas koda bāzē.
Kāpēc izmantot GrowthBook pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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