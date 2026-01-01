RAGflow ar atlaidi līdz 69%

Izvietot RAGflow ar viena klikšķa instalāciju.

Ražošanas līmeņa RAG dzinējs ar dziļu dokumentu parsēšanu, zināšanu grafu izguvi un vairāku LLM atbalstu.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot RAGflow ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies RAGflow VPS plānu

Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar RAGflow

RAGflow ir ražošanai gatavs ģenerēšanas dzinējs ar paplašinātu informācijas izguvi, kas balstīts uz dziļu dokumentu izpratni. Atšķirībā no pamata RAG implementācijām, kas apstrādā dokumentus kā vienkāršu tekstu, RAGflow veic izkārtojumu apzinošu PDF failu, izklājlapu, prezentāciju un attēlu parsēšanu, lai saglabātu tabulu, attēlu un strukturēta satura nozīmi pirms indeksēšanas.

RAGflow pašmitināšana savā VPS saglabā tavus dokumentus privātus un dod tev pilnīgu kontroli pār LLM nodrošinātājiem, sadalīšanas stratēģijām un informācijas izguves plūsmām. Iebūvētais zināšanu grafs un GraphRAG aizmugursistēmas atbloķē starp-dokumentu spriešanu, ko plakana vektoru meklēšana nespēj nodrošināt.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

RAGflow galvenās iespējas

Padziļināta dokumentu parsēšana

Ekstrakcija, kas ņem vērā izkārtojumu, apstrādā PDF failus, Word failus, izklājlapas un skenētus attēlus — saglabājot tabulas, attēlus un struktūru, ko vienkārša teksta parsētāji iznīcina.

Zināšanu grafu izgūšana

Iebūvēta GraphRAG un zināšanu grafu indeksēšana nodrošina starpdokumentu spriešanu un attiecību vaicājumus, pārsniedzot to, ko atbalsta plakana vektoru meklēšana.

Multi-LLM atbalsts

Savienojies ar OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google un vairāk nekā 20 citiem pakalpojumu sniedzējiem, neindeksējot no jauna savus dokumentus.

Elastīgas sadalīšanas stratēģijas

Izvēlies vispārīgo, jautājumu un atbilžu, manuālo, tabulas un dokumentu sadalīšanas režīmus, lai atbilstu katra dokumenta tipa struktūrai optimālai izguves precizitātei.

Daudzlietotāju piekļuves kontrole

Lomu atļaujas ļauj komandām koplietot zināšanu bāzes, vienlaikus saglabājot sensitīvas dokumentu kolekcijas ierobežotas pilnvarotiem lietotājiem.

REST API un SDK

Pilna REST API un oficiālais Python SDK ļauj tev integrēt RAGflow savās lietojumprogrammās un automatizēt dokumentu ievadīšanas plūsmas.

Kāpēc izmantot RAGflow pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

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Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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