Izvietot RAGflow ar viena klikšķa instalāciju.
Ražošanas līmeņa RAG dzinējs ar dziļu dokumentu parsēšanu, zināšanu grafu izguvi un vairāku LLM atbalstu.
Izvēlies RAGflow VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RAGflow
RAGflow ir ražošanai gatavs ģenerēšanas dzinējs ar paplašinātu informācijas izguvi, kas balstīts uz dziļu dokumentu izpratni. Atšķirībā no pamata RAG implementācijām, kas apstrādā dokumentus kā vienkāršu tekstu, RAGflow veic izkārtojumu apzinošu PDF failu, izklājlapu, prezentāciju un attēlu parsēšanu, lai saglabātu tabulu, attēlu un strukturēta satura nozīmi pirms indeksēšanas.
RAGflow pašmitināšana savā VPS saglabā tavus dokumentus privātus un dod tev pilnīgu kontroli pār LLM nodrošinātājiem, sadalīšanas stratēģijām un informācijas izguves plūsmām. Iebūvētais zināšanu grafs un GraphRAG aizmugursistēmas atbloķē starp-dokumentu spriešanu, ko plakana vektoru meklēšana nespēj nodrošināt.
RAGflow galvenās iespējas
Padziļināta dokumentu parsēšana
Ekstrakcija, kas ņem vērā izkārtojumu, apstrādā PDF failus, Word failus, izklājlapas un skenētus attēlus — saglabājot tabulas, attēlus un struktūru, ko vienkārša teksta parsētāji iznīcina.
Zināšanu grafu izgūšana
Iebūvēta GraphRAG un zināšanu grafu indeksēšana nodrošina starpdokumentu spriešanu un attiecību vaicājumus, pārsniedzot to, ko atbalsta plakana vektoru meklēšana.
Multi-LLM atbalsts
Savienojies ar OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google un vairāk nekā 20 citiem pakalpojumu sniedzējiem, neindeksējot no jauna savus dokumentus.
Elastīgas sadalīšanas stratēģijas
Izvēlies vispārīgo, jautājumu un atbilžu, manuālo, tabulas un dokumentu sadalīšanas režīmus, lai atbilstu katra dokumenta tipa struktūrai optimālai izguves precizitātei.
Daudzlietotāju piekļuves kontrole
Lomu atļaujas ļauj komandām koplietot zināšanu bāzes, vienlaikus saglabājot sensitīvas dokumentu kolekcijas ierobežotas pilnvarotiem lietotājiem.
REST API un SDK
Pilna REST API un oficiālais Python SDK ļauj tev integrēt RAGflow savās lietojumprogrammās un automatizēt dokumentu ievadīšanas plūsmas.
Kāpēc izmantot RAGflow pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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