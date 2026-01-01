Izvietot Remark42 ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēts atvērtā koda komentēšanas dzinējs blogiem un mājaslapām — viegla, pašmitināta alternatīva Disqus.
Izvēlies Remark42 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Remark42
Remark42 ir viegls, atvērtā koda komentēšanas dzinējs blogiem un mājaslapām, kas izstrādāts kā privātumu cienoša alternatīva Disqus, Facebook Comments un citām komerciālām komentāru platformām. Rakstīts Go valodā, lai nodrošinātu zemu atmiņas patēriņu un augstu vienlaicīgumu, tas tiek iegults, izmantojot vienu JavaScript fragmentu jebkurā mājaslapā — statiskā HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js vai jebkurā citā ietvarā — lai pievienotu pavedienu diskusijas, neizsekojot apmeklētājus un nerādot reklāmas.
Pašmitināšana Remark42 uz tava VPS saglabā katru lasītāja komentāru, balsojumu un kontu tavā infrastruktūrā, nevis ļauj to iegūt trešās puses SaaS reklāmas datiem. Kompaktais risinājums darbojas vienā konteinerī ar iegultu BoltDB krātuvi — nav nepieciešama atsevišķa datubāze vai kešatmiņa.
Remark42 galvenās iespējas
Vienkārša iegulšana
Ievieto vienu JavaScript fragmentu jebkurā mājaslapā, lai pievienotu komentārus ar pavedieniem — darbojas ar statiskām vietnēm, emuāriem un jebkuru ietvaru, kas atļauj pielāgotu HTML.
Vairāku nodrošinātāju OAuth
Apmeklētāji piesakās ar Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon vai izmantojot anonīmu vai e-pasta saites autentifikāciju.
Privātums – prioritāte
Nekādu izsekošanas pikseļu, nekādu trešo pušu sīkdatņu, nekādas uzvedības profilēšanas — Remark42 glabā tikai to, kas nepieciešams komentāru un paziņojumu attēlošanai.
Markdown un pavedieni
Pilns Markdown atbalsts, ietverot koda blokus, ligzdotas atbildes, balsošanu un rediģēšanu/dzēšanu ar konfigurējamiem laika logiem.
Moderācijas rīki
Iebūvēti administrēšanas rīki masveida moderēšanai, IP bloķēšanai, necenzētu vārdu filtrēšanai, komentāru meklēšanai un e-pasta/Telegram paziņojumiem par jauniem komentāriem.
Dublēšana un eksports
Kompakta BoltDB krātuve ar automātiskām ikdienas dublējumkopijām, importētājs Disqus un WordPress komentāriem, un JSON eksports migrācijai.
Kāpēc izmantot Remark42 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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