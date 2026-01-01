Izvietot WBO ar viena klikšķa instalāciju.
Reāllaika sadarbības tāfele komandas ideju ģenerēšanai, attālām sanāksmēm un vizuālai plānošanai uz kopīga audekla.
Izvēlies WBO VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WBO
WBO (Whiteboard Online) ir pašmitināta reāllaika sadarbības tāfele, kas ļauj vairākiem lietotājiem zīmēt, rakstīt un anotēt vienlaikus uz kopīga bezgalīga audekla. Tā atbalsta brīvrokas zīmēšanu, ģeometriskas formas, teksta un attēlu ievietošanu ar tūlītēju sinhronizāciju visiem pievienotajiem dalībniekiem.
Pašmitinot WBO uz VPS, komandām tiek nodrošināta privāta tāfele, kas paliek aktīva starp sesijām, nepakļaujot saturu trešo pušu pakalpojumiem. Pastāvīgais audekls paliek pieejams pie stabila URL notiekošajiem projektiem, padarot to ideāli piemērotu attālinātai sprintu plānošanai, mācībām, tehnisko shēmu veidošanai un radošām ideju ģenerēšanas sesijām.
WBO galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki lietotāji zīmē un anotē uz viena un tā paša audekla vienlaicīgi ar tūlītēju sinhronizāciju, un nav nepieciešama atsvaidzināšana.
Pastāvīga kanva
Tāfeles saturs tiek automātiski saglabāts un ir pieejams tajā pašā URL ikreiz, kad dalībnieki atkārtoti pieslēdzas.
Zīmēšanas rīki
Brīvrokas zīmēšana, ģeometriskas formas, teksta etiķetes un attēlu augšupielāde aptver pilnu tāfeles lietošanas gadījumu klāstu.
Nav nepieciešams konts
Ikviens, kam ir tāfeles URL, var pievienoties un piedalīties uzreiz, bez reģistrācijas vai pieteikšanās šķēršļiem.
Kāpēc izmantot WBO pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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