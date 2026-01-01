Instalēt WireGuard Easy ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmekļa WireGuard VPN pārvaldība ar klientu ģenerēšanu, QR kodiem un reāllaika trafika statistiku.
Izvēlies WireGuard Easy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WireGuard Easy
WireGuard Easy ir pašmitināta tīmekļa saskarne, kas padara WireGuard VPN servera izvietošanu un pārvaldību vienkāršu jebkuram prasmju līmenim. Tā nodrošina vadības paneli klientu konfigurāciju izveidei, QR kodu ģenerēšanai mobilajai iestatīšanai un reāllaika trafika statistikas uzraudzībai, neizmantojot WireGuard CLI.
Pašmitinot WireGuard Easy uz VPS, tu iegūsti privātu VPN serveri savā pilnīgā kontrolē. WireGuard modernā kriptogrāfija un vieglais kodola modulis nodrošina ievērojami ātrākus un efektīvākus tuneļus nekā OpenVPN vai IPSec, un tīmekļa saskarne ļauj nekavējoties pievienot, atspējot vai noņemt klientus, nerestartējot serveri.
WireGuard Easy galvenās iespējas
Tīmekļa pārvaldība
Pievienot, iespējot, atspējot un dzēst VPN klientus no pārlūkprogrammas saskarnes, neizmantojot WireGuard komandrindu.
QR koda iestatīšana
Ģenerēt QR kodus katrai klienta konfigurācijai, lai skenētu ar WireGuard mobilo lietotni ātrai savienojuma iestatīšanai.
Reāllaika datplūsmas statistika
Pārraugi katra klienta joslas platuma lietojumu un pēdējos redzēšanas laika zīmogus no vadības paneļa, lai izsekotu VPN aktivitāti.
Ātri WireGuard tuneļi
WireGuard modernā kriptogrāfija un kodola līmeņa ieviešana nodrošina ātrākus un efektīvākus VPN tuneļus nekā OpenVPN.
Klienta konfigurācijas eksports
Lejupielādēt klienta konfigurācijas failus jebkurai ierīcei, kas atbalsta WireGuard, tostarp galddatoru, mobilo un maršrutētāja klientiem.
Kāpēc izmantot WireGuard Easy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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