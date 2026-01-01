Izvietot Unstructured ar viena klikšķa instalāciju.
Dokumentu apstrādes API, kas iegūst strukturētus datus no PDF, Word failiem un attēliem RAG cauruļvadiem un AI modeļiem.
Izvēlies Unstructured VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Unstructured
Unstructured ir atvērtā koda dokumentu apstrādes API, kas izstrādāts AI un mašīnmācīšanās plūsmām. Tas apstrādā PDF, Word dokumentus, PowerPoint prezentācijas, attēlus, HTML un citus nestrukturētus formātus un iegūst tīrus, strukturētus teksta elementus, kas ir gatavi vektoru datubāzes ievadīšanai.
Pašmitināšana Unstructured uz VPS saglabā sensitīvus dokumentus tavā infrastruktūrā, vienlaikus nodrošinot tās pašas ekstrakcijas iespējas, ko izmanto ražošanas RAG sistēmās. Tas integrējas ar LangChain, LlamaIndex un galvenajām vektoru datubāzēm, padarot to par viegli integrējamu dokumentu ievadīšanas slāni jebkurai AI lietojumprogrammai.
Unstructured galvenās iespējas
Daudzformātu ekstrakcija
Apstrādāt PDF, Word, Excel, PowerPoint, attēlus, HTML un e-pasta formātus, izmantojot vienu konsekventu API galapunktu.
RAG cauruļvads gatavs
Rezultāti ir strukturēti tiešai ievadīšanai vektoru datubāzēs, piemēram, Weaviate, Pinecone un Chroma, ģenerēšanai ar atgūšanas papildinājumu.
LangChain integrācija
Vietējie LangChain un LlamaIndex ielādētāji padara Unstructured par viegli integrējamu dokumentu avotu jebkurai AI lietojumprogrammu sistēmai.
Tabulas ekstrakcija
Precīzi iegūst tabulas no PDF un Word dokumentiem, saglabājot struktūru turpmākajiem datu apstrādes uzdevumiem.
Uz vietas privātums
Darbība tavā paša VPS nodrošina, ka sensitīvi dokumenti nekad neatstāj tavu infrastruktūru ekstrakcijas procesa laikā.
Kāpēc izmantot Unstructured pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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