Izvietot Manticore Search ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas atvērtā koda meklēšanas datubāze ar pilna teksta meklēšanu, vektoru meklēšanu un MySQL protokola atbalstu.
Izvēlies Manticore Search VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Manticore Search
Manticore Search ir jaudīga atvērtā koda datubāze, kas veidota tieši meklēšanai. Izveidota 2017. gadā kā Sphinx Search projekta turpinājums, tā apvieno pilna teksta meklēšanu, vektoru līdzības meklēšanu un reāllaika analīzi vienā dzinējā — pieejama, izmantojot pazīstamo MySQL protokolu vai JSON HTTP API.
Atšķirībā no Elasticsearch, Manticore ir rakstīts C++ un prasa minimālus resursus, vienlaikus nodrošinot izcilu vaicājumu veiktspēju miljardiem dokumentu. Pašmitināšana savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu meklēšanas infrastruktūru — bez maksas par vaicājumu, bez piegādātāja piesaistes un bez JVM papildu izmaksām.
Manticore Search galvenās iespējas
Pilna teksta meklēšana
20+ meklēšanas operatori, tostarp aptuvenā atbilstība, vārdu sakņu noteikšana un lematizācija, precīzai pilna teksta izguvei lielās dokumentu kolekcijās.
MySQL saderīgs
Izveido savienojumu, izmantojot jebkuru MySQL klientu, ORM vai BI rīku — nav nepieciešams jauns SDK, un esošie MySQL balstītie rīki darbojas nekavējoties.
Vektoru meklēšana
Iebūvēts HNSW vektoru indekss nodrošina semantiskās līdzības meklēšanu un hibrīdas atslēgvārdu + vektoru vaicājumus bez atsevišķas vektoru datubāzes.
Reāllaika indeksēšana
Dokumenti kļūst meklējami nekavējoties pēc ievietošanas, bez indeksa pārbūves aizkaves, saglabājot rezultātus aktuālus strauji mainīgās datu kopās.
Kolonnu krātuve
Kolonnu formāts paātrina analīzi, apkopojumus un fasetēto meklēšanu lielās datu kopās ar zemu atmiņas patēriņu.
Kāpēc izmantot Manticore Search pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.