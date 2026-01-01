Izvietot VERT viena klikšķa instalācijā.
Atvērtā koda failu pārveidotājs, kas pilnībā darbojas pārlūkprogrammā, izmantojot WebAssembly — nav failu augšupielādes, pilnīga privātums.
Izvēlies VERT VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar VERT
VERT ir atvērtā koda failu konvertēšanas rīks, kas visu apstrādā lokāli pārlūkprogramā, izmantojot WebAssembly. Faili nekad neatstāj lietotāja ierīci — nav servera puses apstrādes, augšupielādes un datu saglabāšanas. Tas konvertē dokumentus, attēlus, audio un video, izmantojot FFmpeg-WASM.
VERT pašmitināšana uz VPS padara to pieejamu kā privātu komandas rīku, kas pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas, neizmantojot trešo pušu konvertēšanas pakalpojumus. Pakešu konvertēšana ar vilkšanas un nomešanas funkciju, bez failu izmēra ierobežojumiem un bez atkarības no mākoņpakalpojumiem padara to par praktisku alternatīvu privātumu apzinošām darba plūsmām.
VERT galvenās iespējas
Tikai pārlūkprogrammas apstrāde
Visa konversija notiek lokāli, izmantojot WebAssembly — faili nekad neatstāj lietotāja pārlūkprogrammu, nodrošinot pilnīgu datu privātumu.
Nav failu izmēra ierobežojumu
Atšķirībā no mākoņpakalpojumu konvertētājiem ar augšupielādes ierobežojumiem, VERT apstrādā jebkura izmēra failus tieši pārlūkprogrammā, izmantojot pieejamo ierīces atmiņu.
Daudzformātu atbalsts
Konvertējiet dokumentus, attēlus, audio un video desmitiem formātu, izmantojot FFmpeg-WASM konvertēšanas dzinēju.
Pakešu konversija
Velc un nomet vairākus failus vienlaikus un konvertē tos visus vienā pakešoperācijā, neatkārtojot soļus.
Kāpēc izmantot VERT pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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