Izvietot Hiccup ar viena klikšķa instalāciju.
Ātra, statiska sākumlapa tavu svarīgāko saišu un grāmatzīmju organizēšanai vienuviet.
Izvēlies Hiccup VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hiccup
Hiccup ir viegla, atvērtā koda statiska sākumlapa, kas paredzēta, lai tavus visbiežāk izmantotos linkus novietotu priekšplānā. Izveidota kā React lietojumprogramma, ko apkalpo Nginx, tai nav nepieciešama datubāze un nav nepieciešams aizmugursistēmas risinājums — tikai JSON konfigurācijas fails, ko vari rediģēt tieši vai pārvaldīt, izmantojot iebūvēto konfigurācijas redaktoru. Piedāvātās kartītes, sakārtotas kategorijas un jaudīga vairāku pakalpojumu sniedzēju meklēšanas josla padara ārkārtīgi ātru pāreju uz jebkuru grāmatzīmi no vienas cilnes.
Hiccup pašmitināšana savā VPS nozīmē, ka tavas grāmatzīmes paliek privātas, ielādējas acumirklī no statiskiem failiem un ir pieejamas no jebkuras ierīces. Ar PWA atbalstu, tastatūras īsceļiem, vilkšanas un nomešanas saišu pārvaldību un tikai lasīšanas režīmu koplietotiem ekrāniem, Hiccup vienlīdz labi noder kā personīgā pārlūkprogrammas sākumlapa vai mājsaimniecības vadības panelis koplietotiem pakalpojumiem.
Hiccup galvenās iespējas
Vairāku nodrošinātāju meklēšana
Meklē Google, DuckDuckGo, Amazon un pielāgotos pakalpojumu sniedzējos vienlaicīgi, vai pārej tieši uz saglabātu saiti pēc nosaukuma vai taga.
JSON konfigurācijas redaktors
Pārvaldi visu savu informācijas paneli, izmantojot iebūvētu konfigurācijas redaktoru — ielādē no URL vai lokāla faila, priekšskati vairākas konfigurācijas un lejupielādē dublējumkopijas jebkurā laikā.
Velciet un nometiet saites
Pievieno vai atjaunini saites un kartīšu fonus, velkot URL adreses vai attēlus no cita pārlūkprogrammas loga tieši uz jebkuras kartītes.
Tastatūras navigācija
Pilns tastatūras īsceļu atbalsts ļauj atvērt saites, pārslēgt rediģēšanas režīmu un pārvietoties informācijas panelī, nepieskaroties pelei.
PWA un gatavs mobilajām ierīcēm
Instalē Hiccup kā Progresīvo tīmekļa lietotni jebkurā ierīcē, lai ātri piekļūtu visām savām grāmatzīmēm no sākuma ekrāna – gan no datora, gan mobilās ierīces.
Kāpēc izmantot Hiccup pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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