Instalēt PatchMon ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināta Linux ielāpu pārvaldības un autoparka uzraudzības platforma ar pārlūkprogrammas SSH termināli un atbilstības skenēšanu.
Izvēlies PatchMon VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PatchMon
PatchMon ir atvērtā koda Linux ielāpu pārvaldības un autoparka uzraudzības platforma, kas sistēmas administratoriem nodrošina vienotu informācijas paneli, lai izsekotu, apstiprinātu un izvietotu ielāpus visos pārvaldītajos Linux resursdatoros. Tā nodrošina reāllaika pakotņu veselības redzamību, orķestrētu ielāpu izvietošanu ar apstiprināšanas darbplūsmām, OpenSCAP un CIS atbilstības skenēšanu, Docker Bench drošības auditu un pārlūkprogrammas SSH termināli, ko nodrošina Apache Guacamole — tas viss bez nepieciešamības pēc SSH klienta pārvaldības mašīnā.
Atšķirībā no komerciāliem ielāpu pārvaldības risinājumiem, kas iekasē maksu par katru mezglu, PatchMon ir bez maksas pašmitināms un savienojas ar pārvaldītajiem resursdatoriem, izmantojot vieglu aģentu. Visa ielāpu vēsture, atbilstības pārskati un resursdatoru inventārs paliek tavā infrastruktūrā, un nekādi dati netiek sūtīti uz ārējiem pakalpojumiem.
PatchMon galvenās iespējas
Visas flotes labojumu orķestrēšana
Pārskati gaidošos atjauninājumus visā savā Linux flotē, apstiprini labojumu paketes un izvieto tos ar plānošanas un atgriešanas kontroli no viena vadības paneļa.
Pārlūkā SSH terminālis
Piekļūsti jebkuram pārvaldītam resursdatoram tieši no pārlūkprogrammas, izmantojot Apache Guacamole darbinātu termināli — nav nepieciešama SSH klienta instalēšana vai portu pāradresācija.
Atbilstības skenēšana
Veiciet OpenSCAP, CIS etalona un Docker Bench drošības skenēšanu pret pārvaldītajiem resursdatoriem un laika gaitā izsekojiet atbilstības stāvoklim bez atsevišķiem rīkiem.
Reāllaika pakotnes veselība
Skati, kuras pakotnes ir novecojušas, neaizsargātas vai trūkst katrā pārvaldītajā resursdatorā reāllaikā, ar nopietnības indikatoriem un CVE saitēm.
Ielāpu apstiprināšanas darbplūsmas
Nepieciešams skaidrs apstiprinājums pirms labojumi tiek izvietoti ražošanas resursdatoros, ar audita žurnāliem, kas reģistrē, kas, ko un kad apstiprināja.
Kāpēc izmantot PatchMon pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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