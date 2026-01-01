Izvietot draw.io ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas, atvērtā koda diagrammu veidošanas lietojumprogramma plūsmas shēmu, tīkla diagrammu, UML un arhitektūras vizualizāciju veidošanai — pilnībā pašmitināta.
Izvēlies draw.io VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar draw.io
draw.io (diagrams.net) ir bezmaksas, atvērtā koda diagrammu rīks, kam uzticas miljoniem inženieru, arhitektu un biznesa analītiķu. Tas atbalsta plašu diagrammu veidu klāstu — blokshēmas, UML klašu diagrammas, entītiju-attiecību diagrammas, tīkla un infrastruktūras kartes, BPMN darbplūsmas un daudz ko citu — viss no pulēta pārlūkprogrammas redaktora.
Pašmitināšana draw.io savā VPS nozīmē, ka visi diagrammu dati paliek tavā infrastruktūrā. Neviens fails netiek sūtīts uz ārējiem serveriem, padarot to par noklusējuma izvēli komandām regulētās nozarēs vai tām, kurām ir stingras datu atrašanās vietas prasības. Docker attēls ir bezstāvokļa un viegls, bez datubāzes atkarībām.
draw.io galvenās iespējas
Nulle ārējas atkarības
draw.io darbojas kā viens bezstāvokļa konteiners, kam nav nepieciešama datubāze — diagrammas dati nekad neatstāj tavu serveri.
Plašs diagrammu atbalsts
Izveido blokshēmas, UML, ER diagrammas, tīkla kartes, BPMN darbplūsmas un vadu modeļus vienā vienotā redaktorā.
Mākoņkrātuves integrācijas
Pievieno Google Drive, Microsoft OneDrive un GitLab, lai glabātu un versijotu diagrammas kopā ar taviem esošajiem failiem.
Servera puses eksports
Eksportēt diagrammas uz PDF, PNG, SVG un Visio (.vsdx) formātiem tieši serverī bez klienta puses apstrādes.
Bezsaistes redaktors
Darbojas pilnībā bezsaistē, pievienojot
?offline=1 URL adresei — ideāli piemērots nošķirtām vai ierobežotām vidēm.
Kāpēc izmantot draw.io pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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