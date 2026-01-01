Izvietot OpenTTD ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda vairākspēlētāju spēļu serveris klasiskajai spēlei Transport Tycoon Deluxe, atbalstot līdz 255 vienlaicīgiem spēlētājiem.
Izvēlies OpenTTD VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenTTD
OpenTTD ir bezmaksas, atvērtā koda Transport Tycoon Deluxe, ievērojamās transporta simulācijas spēles, reimplementācija. Darbojoties kā veltītam vairāku spēlētāju serverim, tas ļauj līdz pat 255 spēlētājiem vienlaicīgi būvēt un sacensties pa ceļu, dzelzceļa, jūras un gaisa tīkliem pāri procedurāli ģenerētām vai ar rokām veidotām kartēm. Gadu desmitiem ilga kopienas attīstība ir pievienojusi jaunus karšu veidus, uzlabotus AI pretiniekus un bagātīgu NewGRF satura paku ekosistēmu transportlīdzekļiem, nozarēm un pilsētu stiliem.
Pašizvietojot savu OpenTTD serveri uz VPS, tu iegūsti pilnīgu kontroli pār spēles iestatījumiem, modifikācijām, spēlētāju piekļuvi un servera redzamību — neatkarīgi no tā, vai vēlies privātu spēli ar draugiem vai publiski sarakstā iekļautu serveri, ko var atrast, izmantojot OpenTTD spēles koordinatoru.
OpenTTD galvenās iespējas
Masīva vairākspēlētāju atbalsts
Uzņem līdz pat 255 vienlaicīgiem spēlētājiem ar iebūvētu atbalstu publiskiem, tikai ar ielūgumiem un ar paroli aizsargātiem spēles režīmiem.
NewGRF mod atbalsts
Paplašini savu serveri ar kopienas veidotām NewGRF satura pakotnēm, kas pievieno jaunus transportlīdzekļus, nozares, reljefa veidus un vizuālos stilus.
Saglabāto spēļu noturība
Konfigurējami automātiskās saglabāšanas intervāli un pastāvīgs datu apjoms aizsargā spēles progresu un nodrošina vieglu atgriešanos uz jebkuru iepriekšējo sesiju.
Publiskā servera atklāšana
Automātiski reģistrējas OpenTTD spēles koordinatorā, lai spēlētāji visā pasaulē varētu atrast un pievienoties tavam serverim no spēles serveru pārlūka.
Klasiskā spēle atdzīvināta
Uzticīga Transport Tycoon Deluxe reimplementācija ar gadu desmitiem ilgu spēles uzlabojumiem, jauniem karšu ģeneratoriem un uzlabotiem AI pretiniekiem.
Kāpēc izmantot OpenTTD pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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