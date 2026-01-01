Uzstādīt Owncast ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts tiešraides straumēšanas un tērzēšanas serveris — pārraidi tiešraides video pēc saviem ieskatiem, nepaļaujoties uz Twitch vai YouTube.
Izvēlies Owncast VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Owncast
Owncast ir bezmaksas, atvērtā koda pašmitināts tiešraides straumēšanas un tērzēšanas serveris, kas dod tev pilnīgu kontroli pār tavām pārraidēm. Tas aizstāj komerciālas platformas, piemēram, Twitch vai YouTube Live, ar tavu paša veltīto straumi, kur tu nosaki noteikumus, veido attiecības ar auditoriju un saglabā visu saturu un skatītāju datus savā serverī.
Saderīgs ar standarta RTMP apraides programmatūru, piemēram, OBS, Streamlabs un XSplit, Owncast darbojas ar rīkiem, ko straumētāji jau pazīst. Tas integrējas arī ar Fediverse, izmantojot ActivityPub, ļaujot lietotājiem Mastodon un citās decentralizētās platformās sekot un saņemt paziņojumus, kad tu sāc tiešraidi — neprasot viņiem izveidot kontu tavā vietnē.
Owncast galvenās iespējas
RTMP apraide
Pieslēdzies tieši no OBS, Streamlabs vai jebkura ar RTMP saderīga kodētāja — nav nepieciešami patentēti spraudņi vai programmatūras izmaiņas.
Iebūvēta tiešsaistes tērzēšana
Integrēta reāllaika tērzēšana ļauj skatītājiem mijiedarboties tavas tiešraides laikā, neizmantojot trešo pušu logrīkus vai ārējos tērzēšanas pakalpojumus.
Fediverse integrācija
ActivityPub atbalsts ļauj Mastodon un citiem Fediverse lietotājiem sekot tavam straumam un saņemt tiešraides paziņojumus, paplašinot tavu sasniedzamību decentralizētajos tīklos.
Pielāgota zīmolvedība
Iestati savu vārdu, logotipu, aprakstu un sociālās saites, lai tava straumes lapa atspoguļotu tavu identitāti, nevis vispārīgu platformas veidni.
Straumes ieraksts
Pēc izvēles saglabā apraides lokāli atkārtotai atskaņošanai pēc pieprasījuma, nodrošinot skatītājiem piekļuvi tavam saturam pat pēc tiešraides beigām.
Kāpēc izmantot Owncast pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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