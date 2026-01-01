Izvieto Syncthing ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda vienādranga failu sinhronizācija, kas saglabā tavus datus privātus un šifrētus visās ierīcēs.
Izvēlies Syncthing VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Syncthing
Syncthing ir decentralizēts failu sinhronizācijas rīks, kas nepārtraukti sinhronizē failus starp tavām ierīcēm bez jebkāda centrālā servera. Visi dati paliek tavās ierīcēs un tiek pārsūtīti ar TLS šifrēšanu un nevainojamu slepenību uz priekšu — nav nepieciešams mākoņpakalpojumu starpnieks, nav nepieciešams konts.
Pašmitināšana Syncthing uz VPS izveido pastāvīgu sinhronizācijas mezglu, kas paliek tiešsaistē 24/7, nodrošinot, ka visas tavas ierīces paliek atjauninātas pat tad, ja dažas ir bezsaistē. Ar atbalstu mapju versiju veidošanai, konfliktu apstrādei un starpplatformu klientiem, Syncthing ir privātumu prioritizējoša alternatīva Dropbox un Google Drive.
Syncthing galvenās iespējas
Nav centrālā servera
Faili sinhronizējas tieši starp tavām ierīcēm bez trešo pušu mākoņkrātuves, saglabājot tavus datus pilnībā tavā kontrolē.
End-to-end šifrēšana
Visas pārsūtīšanas izmanto TLS ar perfektu nākotnes slepenību, nodrošinot, ka tavus failus nevar pārtvert vai nolasīt neviena cita.
Elastīgi mapju režīmi
Konfigurē mapes kā tikai sūtīšanai, tikai saņemšanai vai abpusējas, lai precīzi kontrolētu, kā dati plūst starp ierīcēm.
Failu versijas
Saglabā mainīto vai dzēsto failu vēsturiskās versijas ar konfigurējamām saglabāšanas politikām, lai atgūtos no nejaušām izmaiņām.
Daudzplatformu klienti
Vietējie klienti operētājsistēmām Linux, Windows, macOS un Android sinhronizē katru ierīci no viena pastāvīga VPS mezgla.
Kāpēc izmantot Syncthing pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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