Izvietot Vince Analytics ar viena klikšķa instalāciju.
Privātumam draudzīga, pašmitināta tīmekļa analītikas platforma, kas ir tieša Google Analytics aizvietotāja.
Izvēlies Vince Analytics VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Vince Analytics
Vince Analytics ir viegls, pašu mitināts tīmekļa analītikas serveris, kas izveidots privātpersonām un mazām komandām, kuras vēlas pilnīgu kontroli pār saviem apmeklētāju datiem. Tam nav nepieciešama ārēja datubāze, tas tiek piegādāts kā viens binārs fails un visu glabā lokāli — padarot to viegli darbināmu uz jebkura VPS bez sarežģītas iestatīšanas.
Vince ir saderīgs ar Plausible Analytics izsekošanas skriptiem, lai tu varētu migrēt esošās vietnes, nemainot savu priekšgala kodu. Tas izseko lapu skatījumus, unikālos apmeklētājus, novirzītājus un pielāgotus notikumus, vienlaikus pilnībā atbilstot GDPR, CCPA un PECR prasībām — nav nepieciešamas sīkdatnes.
Vince Analytics galvenās iespējas
Nav nepieciešami sīkfaili
Vince izseko apmeklētājus bez sīkdatnēm vai personīgajiem identifikatoriem, nodrošinot, ka tava vietne pilnībā atbilst GDPR, CCPA un PECR jau no paša sākuma.
Plausible saderīgi skripti
Ievieto to pašu izsekošanas skriptu, ko izmanto Plausible Analytics, un norādi to uz savu Vince instanci — migrējot nav nepieciešamas nekādas priekšgala izmaiņas.
Nulle ārēju atkarību
Visa platforma tiek piegādāta kā viena binārā programma ar iebūvētu datubāzi, tāpēc nav nekā papildu, ko instalēt, konfigurēt vai uzturēt tai blakus.
Neierobežoti vietnes un pasākumi
Pievieno tik daudz mājaslapu, cik atļauj tavi VPS resursi, un vāc tik daudz notikumu, cik tev nepieciešams — nav mākslīgu, uz plānu balstītu ierobežojumu.
Publiski un koplietoti paneļi
Kopīgo analītikas informācijas paneļus publiski vai, izmantojot unikālas ar paroli aizsargātas saites, nodrošinot ieinteresētajām personām piekļuvi, nepakļaujot riskam tavu administratora kontu.
Kāpēc izmantot Vince Analytics pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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