Izvietot Karakeep ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks ar AI darbinātu marķēšanu, pilna teksta meklēšanu un lapu arhivēšanu saitēm, piezīmēm un PDF failiem.
Izvēlies Karakeep VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Karakeep
Karakeep ir moderns, pašu mitināts grāmatzīmju pārvaldnieks, kas veidots visaptverošai informācijas arhivēšanai. Papildus URL saglabāšanai tas tver piezīmes, attēlus, PDF failus un pilna lapas saturu ar automātisku metadatu ekstrakciju. AI darbināta atzīmēšana un kopsavilkumu veidošana — izmantojot OpenAI vai lokālos Ollama modeļus — automātiski organizē tavu kolekciju, savukārt Meilisearch darbināta pilna teksta meklēšana nodrošina tūlītēju izguvi pat ar tūkstošiem saglabātu vienumu.
Pašmitināšana Karakeep uz tava paša VPS saglabā tavu pārlūkošanas vēsturi un saglabāto saturu pilnīgi privātu. Nav maksu par katru grāmatzīmi, nav uzglabāšanas kvotu un nav trešo pušu piekļuves taviem datiem. Pārlūkprogrammu paplašinājumi Chrome un Firefox, kā arī mobilās lietotnes iOS un Android ierīcēm nodrošina visu sinhronizāciju visās tavās ierīcēs.
Karakeep galvenās iespējas
AI nodrošināta marķēšana
Automātiski atzīmēt un apkopot saglabātos vienumus, izmantojot OpenAI vai lokāli darbināmu Ollama modeli — nav nepieciešama manuāla organizēšana.
Pilna teksta meklēšana
Meilisearch indeksē visu saglabāto saturu, tostarp arhivētās lapas un PDF failus, lai tu varētu atrast jebko savā kolekcijā milisekundēs.
Lapas arhivēšana un OCR
Saglabā visu lapas saturu pat ja oriģinālie avoti pazūd, un iegūsti meklējamu tekstu no attēliem, izmantojot iebūvēto OCR.
Pārlūks un mobilā sinhronizācija
Saglabā grāmatzīmes ar vienu klikšķi no Chrome vai Firefox paplašinājumiem un piekļūsti savai pilnajai kolekcijai no iOS un Android lietotnēm ar automātisko sinhronizāciju.
RSS plūsmas imports
Automātiski importēt saturu no RSS plūsmām organizētās kolekcijās, saglabājot tavu zināšanu bāzi aktuālu bez manuālas saglabāšanas.
Kāpēc izmantot Karakeep pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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