Izvietot Wakapi ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts kodēšanas laika uzskaites rīks, kas saderīgs ar WakaTime spraudņiem, ar informācijas paneļiem, atskaitēm un līderu sarakstiem.
Izvēlies Wakapi VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Wakapi
Wakapi ir pašmitināts kodēšanas aktivitātes izsekotājs, kas ir pilnībā saderīgs ar WakaTime redaktora spraudņiem. Tas apkopo kodēšanā pavadīto laiku, sadalot to pa projektiem, valodām, redaktoriem un operētājsistēmām, prezentējot datus vizuālā informācijas panelī, neko nekopīgojot ar trešo pušu mākoņpakalpojumiem.
Pašmitinot Wakapi uz VPS, tava kodēšanas aktivitāte paliek privāta, vienlaikus nodrošinot visas atziņas, ko piedāvā WakaTime. Tas atbalsta iknedēļas e-pasta kopsavilkumus, publiskos līderu sarakstus komandas motivācijai, README emblēmu ģenerēšanu GitHub profiliem un integrāciju ar populāriem redaktoriem, tostarp VS Code, JetBrains IDE un Vim.
Wakapi galvenās iespējas
WakaTime saderīgs
Darbojas ar visiem esošajiem WakaTime redaktora spraudņiem — vienkārši norādiet tos uz savu pašu mitināto Wakapi instanci wakatime.com vietā.
Kodu paneļi
Vizualizē laiku, kas pavadīts katram projektam, valodai, redaktoram un OS, izmantojot filtrējamas diagrammas, kas aptver jebkuru datumu diapazonu.
Iknedēļas e-pasta atskaites
Saņem automatizētus iknedēļas kopsavilkumus par savu kodēšanas aktivitāti tieši savā iesūtnē.
GitHub emblēmas
Ģenerē dinamiskas README nozīmītes, kas parāda tavu iknedēļas kodēšanas laiku, lai tās attēlotu GitHub profila lapās.
Komandas līderu saraksti
Kopīgo publisku līderu sarakstu ar komandas biedriem, lai sekotu līdzi un salīdzinātu kodēšanas aktivitāti visā izstrādes komandā.
Kāpēc izmantot Wakapi pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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