XWiki instalēšana ar vienu klikšķi.
Spēcīga atvērtā koda wiki platforma komandas zināšanu pārvaldībai, dokumentācijai un sadarbības darba telpām.
Izvēlies XWiki VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar XWiki
XWiki ir atvērtā koda uzņēmuma wiki platforma, kas pārsniedz statisku dokumentāciju. Tās strukturētais lapu modelis organizē saturu hierarhiskās telpās un lapās, savukārt iebūvētais skriptēšanas dzinējs ļauj komandām veidot dinamiskus informācijas paneļus un pielāgotas intraneta lietojumprogrammas tieši wiki lapās. Ar vairāk nekā 900 paplašinājumiem un iebūvētu lietotni App Within Minutes vedni, komandas var pārvērst XWiki par pielāgotu zināšanu bāzi, problēmu izsekošanas rīku vai projektu darba vietu, nesākot no nulles.
Pašmitināšana XWiki uz tava paša VPS saglabā visu dokumentāciju, iekšējos procesus un uzņēmuma zināšanas tavā tiešā kontrolē — bez maksas par lietotāju, bez piegādātāja piesaistes un bez datu atstāšanas no tavas infrastruktūras. Šī veidne savieno XWiki ar PostgreSQL datubāzi uzticamai, ražošanai gatavai datu glabāšanai.
XWiki galvenās iespējas
Strukturēts lapas modelis
Organizē saturu hierarhiskās telpās un lapās ar vecāku-bērnu attiecībām, saglabājot lielas zināšanu bāzes pārlūkojamas un konsekventas.
Iebūvēts lietotņu konstruktors
Izveido pielāgotas datu lietojumprogrammas uz wiki lapām, izmantojot App Within Minutes vedni — nav nepieciešama ārēja ietvara vai kodēšana.
900+ paplašinājumi
Paplašini XWiki ar 900+ kopienas paplašinājumu bibliotēku, kas aptver kalendārus, diagrammas, uzdevumu pārvaldību un LDAP autentifikāciju.
Skriptēšanas dzinējs
Rakstīt Velocity, Groovy vai Python skriptus wiki lapās, lai veidotu dinamisku saturu, vadības paneļus un automatizētus pārskatus.
Pilnteksta meklēšana
Embedded Solr indeksē visu lapas saturu un pielikumus, nekavējoties nodrošinot atbilstošus rezultātus pat lielās zināšanu bāzēs.
Revīziju vēsture
Katrs labojums tiek automātiski versijots ar pilnu izmaiņu salīdzinājumu un atjaunošanu ar vienu klikšķi, lai atjaunotu jebkuru iepriekšējo lapas versiju.
Kāpēc izmantot XWiki pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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