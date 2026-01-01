Instalē SkySend ar vienu klikšķi.
Pilnībā šifrēta, pašmitināma failu un piezīmju koplietošana ar nulles zināšanu servera arhitektūru.
Izvēlies SkySend VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SkySend
SkySend ir minimālistisks, pašmitināms pakalpojums failu un piezīmju koplietošanai ar pilnīgu šifrēšanu. Faili un piezīmes tiek šifrēti pilnībā pārlūkprogrammā, izmantojot AES-256-GCM, pirms tie sasniedz serveri, tāpēc serveris glabā tikai šifrētus datus un nekad nav piekļuves atšifrēšanas atslēgai. Nav kontu, nav telemetrijas un nav analītikas.
Pašmitinot SkySend savā VPS, koplietotais saturs paliek tavā pilnīgā kontrolē, vienlaikus saglabājot nulles zināšanu šifrēšanas privātuma garantijas. Iedvesmojoties no Mozilla Send un PrivateBin, tas izmanto modernas drošības primitīvas, piemēram, HKDF-SHA256 atslēgu atvasināšanu un Argon2id paroles aizsardzību, lai nodrošinātu ātru, drošu alternatīvu komerciāliem failu koplietošanas pakalpojumiem.
SkySend galvenās iespējas
Nulles zināšanu šifrēšana
AES-256-GCM straumēšanas šifrēšana tiek veikta pilnībā pārlūkprogrammā, ar atšifrēšanas atslēgu, kas atrodas tikai URL fragmentā un nekad nesasniedz serveri.
Nav nepieciešami konti
Augšupielādē failus vai kopīgo piezīmes uzreiz bez reģistrācijas, telemetrijas vai izsekošanas — kopīgošanas saites darbojas jebkuram saņēmējam bez reģistrēšanās.
Šifrētas piezīmes
Kopīgo teksta fragmentus, paroles, kodu ar sintakses izcelšanu, Markdown vai SSH atslēgas ar izvēles pašiznīcināšanās funkciju pēc izlasīšanas un konfigurējamiem skatījumu ierobežojumiem.
Paroles aizsardzība
Izvēles Argon2id paroles aizsardzība ar atmiņietilpīgu, pret GPU izturīgu atslēgu atvasināšanu, lai aizsargātos pret brutālu spēka uzbrukumiem kopīgotam saturam.
S3 saderīga krātuve
Izvēles aizmugursistēmas atbalsts pakalpojumiem Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner un Wasabi, ar iepriekš parakstītām URL adresēm tiešai lejupielādei, nodrošinot derīguma termiņa un ierobežojumu ievērošanu.
Konfigurējams derīguma termiņš
Iestati lejupielādes ierobežojumus un derīguma termiņus katrai augšupielādei, ar automātisku beigušos ierakstu tīrīšanu un iebūvētu informācijas paneli aktīvo kopīgojumu izsekošanai.
Kāpēc izmantot SkySend pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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