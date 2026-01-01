Cap instalēšana ar vienu klikšķi.
Privātumu prioritizējoša atvērtā koda CAPTCHA alternatīva, izmantojot darba apliecinājumu vizuālo mīklu vietā — bez izsekošanas, bez sīkdatnēm, bez ārējiem zvaniem.
Izvēlies Cap VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cap
Cap ir viegla, atvērtā koda CAPTCHA alternatīva, kas aizsargā veidlapas un API no robotiem, izmantojot darba pierādījumu, nevis vizuālas mīklas. Tā vietā, lai lūgtu lietotājiem identificēt luksoforus vai gājēju pārejas, Cap klusi izpilda SHA-256 izaicinājumu WebAssembly vidē — atrisinot to milisekundēs reāliem lietotājiem, vienlaikus padarot automatizētu iesniegšanu skaitļošanas ziņā dārgu robotiem. Netiek iestatītas sīkdatnes, netiek vākti uzvedības dati un neviens pieprasījums neatstāj tavu serveri.
Pašmitināšana Cap uz tava VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tava bota aizsardzību bez maksas par katru verifikāciju un bez atkarības no tādiem pakalpojumiem kā Google reCAPTCHA vai Cloudflare Turnstile. Administratora panelis nodrošina izaicinājumu analīzi un vietnes atslēgu pārvaldību.
Cap galvenās iespējas
Darba apliecinājuma izaicinājumi
SHA-256 aprēķins klusi darbojas WebAssembly, padarot botu aizsardzību neredzamu reāliem lietotājiem, vienlaikus paaugstinot automatizētu uzbrukumu izmaksas.
Nulle izsekošana
Nav iestatīti sīkfaili, netiek vākti uzvedības nospiedumi un netiek sūtīti dati trešo pušu serveriem — pilnībā saderīgs ar GDPR pēc noklusējuma.
Admin vadības panelis
Pārraugi izaicinājumu pabeigšanas rādītājus, pārvaldi vietnes atslēgas un pārskati robotprogrammu aktivitātes rādītājus, izmantojot iebūvēto analītikas informācijas paneli.
Viegls logrīks
Klienta puses logrīks ir tikai ~20KB, pievienojot nenozīmīgu lapas svaru jebkurai vietnei vai lietojumprogrammai, kas to iegulst.
API-Pirmais dizains
Pārbaudi izaicinājuma žetonus servera pusē, izmantojot vienkāršu REST API, padarot Cap integrējamu ar jebkuru valodu vai ietvaru.
Kāpēc izmantot Cap pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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