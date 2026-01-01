Ieviest Checkmate ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda serveru uzraudzības platforma darbības laika, veiktspējas un infrastruktūras stāvokļa uzraudzībai reāllaikā.
Izvēlies Checkmate VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Checkmate
Checkmate ir atvērtā pirmkoda serveru uzraudzības lietojumprogramma, kas uzrauga darbības laiku, veiktspēju un stāvokli visos tavos serveros un pakalpojumos no viena tīmekļa vadības paneļa. Tā nodrošina konfigurējamas veselības pārbaudes, reāllaika brīdinājumus, vēsturisko tendenču analīzi, Google PageSpeed Insights integrāciju un Docker konteineru uzraudzību — tas viss, nepaļaujoties uz maksas SaaS uzraudzības pakalpojumu.
Izvietojot Checkmate uz īpaša VPS, tava uzraudzības infrastruktūra paliek neatkarīga no sistēmām, ko tā uzrauga, novēršot vienu pārtraukumu, kas varētu apturēt gan tavu lietojumprogrammu, gan tavu spēju to noteikt.
Checkmate galvenās iespējas
Reāllaika darbības laika uzraudzība
Nepārtraukti pārbauda tavus serverus un pakalpojumus, lai tu zinātu brīdī, kad kaut kas nedarbojas, nevis pēc tam, kad lietotāji sāk sūdzēties.
E-pasta dīkstāves brīdinājumi
Sūta tūlītējus paziņojumus, kad pakalpojumi pārstāj darboties un kad tie atjaunojas, informējot tavu komandu bez manuālas informācijas paneļa pārbaudes.
PageSpeed integrācija
Iegūst Google PageSpeed Insights rādītājus kopā ar darbības laika datiem, lai tu varētu vienuviet izsekot gan pieejamībai, gan lietotājam redzamajai veiktspējai.
Docker konteineru uzraudzība
Uzrauga konteinerizētas lietojumprogrammas, izmantojot Docker ligzdas piekļuvi, vienlaicīgi nodrošinot redzamību gan resursdatora, gan konteinera līmeņa veselības stāvoklī.
Vēsturiskā tendenču analīze
Saglabā darbības laika vēsturi ilgtermiņā, lai tu varētu identificēt atkārtotus pārtraukumus, novērtēt SLA atbilstību un pamatot infrastruktūras investīcijas.
Kāpēc izmantot Checkmate pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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