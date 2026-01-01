Izvietot SuggestArr ar viena klikšķa instalāciju.
Automatizēta mediju ieteikumu sistēma, kas analizē skatīšanās vēsturi un pieprasa līdzīgu saturu, izmantojot Seer.
Izvēlies SuggestArr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SuggestArr
SuggestArr savienojas ar tavu multivides serveri (Jellyfin, Plex vai Emby) un tavu Seer instanci, lai automatizētu multivides atklāšanas un pieprasījumu ciklu. Tas nolasa neseno skatīšanās vēsturi, atrod līdzīgas filmas un TV pārraides, izmantojot TMDb datubāzi, un automātiski iesniedz lejupielādes pieprasījumus pēc konfigurējama grafika — noslēdzot ciklu starp to, ko tu skaties šodien, un to, kas parādās tavā bibliotēkā rīt.
Atšķirībā no manuālajām pieprasījumu darbplūsmām, SuggestArr darbojas bez uzraudzības. Izvēles MI režīms, izmantojot jebkuru ar OpenAI saderīgu API (ieskaitot lokālo Ollama), pievieno īpaši personalizētus ieteikumus ar dabiskās valodas meklēšanu. Iestatīšana tiek veikta, izmantojot tīmekļa lietotāja saskarnes vedni pēc izvietošanas — izvietošanas laikā nav nepieciešami API akreditācijas dati.
SuggestArr galvenās iespējas
Skatīšanās vēstures analīze
Nolasa neseno atskaņošanas vēsturi no Jellyfin, Plex vai Emby, lai identificētu, ko lietotāji skatās, un piedāvā atbilstošus kandidātus jaunām ieteikumiem.
Automatizēta pieprasījuma iesniegšana
Sūta multivides pieprasījumus tieši uz tavu Seer instanci pēc konfigurējama cron grafika, bez manuālas iejaukšanās pēc sākotnējās iestatīšanas.
TMDb nodrošinātie ieteikumi
Atklāj līdzīgus nosaukumus, izmantojot The Movie Database API, ar filtriem žanram, vērtējumam, izlaišanas gadam, valodai un straumēšanas pieejamībai.
Ar MI darbināta atklāšana
Izvēles LLM integrācija ar OpenAI, Ollama, Gemini vai LiteLLM nodrošina personalizētus ieteikumus un ļauj veikt dabiskās valodas mediju meklēšanu.
Reāllaika žurnāla skatītājs
Iebūvēts informācijas panelis ar tiešraides filtrētiem žurnāliem, kas precīzi parāda, kas tika ieteikts, pieprasīts un izlaists katras automatizācijas izpildes laikā.
Kāpēc izmantot SuggestArr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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