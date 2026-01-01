Instalēt Spice AI ar vienu klikšķi.
Pārnēsājams uz Rust balstīts SQL vaicājumu, meklēšanas un LLM-secinājumu dzinējs datu pamatotiem AI aģentiem.
Izvēlies Spice AI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Spice AI
Spice ir atvērtā pirmkoda datu un AI infrastruktūras izpildlaiks, kas apvieno federētu SQL vaicājumu, vektoru meklēšanu un LLM secinājumus vienā Rust procesā. Veidots uz Apache DataFusion, Arrow un DuckDB bāzes, tas savienojas ar desmitiem avotu — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka un citiem — un lokāli materializē aktuālos datus zibenīgai analīzei blakus tavai lietojumprogrammai.
Spice pašmitināšana uz tava paša VPS nodrošina AI aģentiem un RAG cauruļvadiem vienu SQL un HTTP galapunktu pār federētiem datiem bez mākoņpakalpojumu maksām par katru vaicājumu vai sensitīvu ierakstu sūtīšanas uz pārvaldītu pakalpojumu. Datu kopas, paātrinājumi, iegulumi un modeļi visi tiek deklarēti vienā spicepod.yaml manifestā.
Spice AI galvenās iespējas
Federēts SQL dzinējs
Veic vaicājumus Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks un desmitiem citu avotu kopā, izmantojot vienu ar Apache DataFusion darbinātu SQL galapunktu.
Vietējā datu paātrināšana
Materializējiet karstās datu kopas uz Arrow, DuckDB vai SQLite blakus tavai lietojumprogrammai, lai apkalpotu analītiskos vaicājumus ar milisekunžu aizkavi.
Iebūvēts LLM secinājums
Var darbināt atvērtā svara tērzēšanas un iegulšanas modeļus, izmantojot ar OpenAI saderīgu HTTP API, tieši izpildlaikā, nav nepieciešams atsevišķs modeļu serveris.
MI meklēšana un RAG
Apvienojiet vektoru līdzības meklēšanu ar SQL filtriem vienā vaicājumā, lai nodrošinātu ģenerēšanu, kas papildināta ar datu atgūšanu un balstīta uz taviem reālajiem darbības datiem.
Arrow Flight gRPC
Straumējiet lielus rezultātu kopumus analītikas klientiem ar nulles kopēšanas Apache Arrow, izmantojot Flight, lai nodrošinātu lielas caurlaidības datu piekļuvi līdzās REST API.
Deklaratīvie spicepods
Definē datu kopas, paātrinājumus, modeļus un atsvaidzināšanas grafikus vienā YAML manifestā, kas ir versiju kontrolējams un atkārtojams dažādās vidēs.
Kāpēc izmantot Spice AI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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