Atvērtā koda Zapier alternatīva lietotņu savienošanai un darbplūsmu automatizēšanai bez kodēšanas.
Izvēlies Automatisch VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Automatisch
Automatisch ir atvērtā koda darbplūsmas automatizācijas platforma, kas ļauj savienot lietojumprogrammas un automatizēt atkārtotus uzdevumus, izmantojot vizuālu interfeisu bez koda. Līdzīgi kā Zapier vai Make, tu veido plūsmas, kas iedarbina darbības starp pakalpojumiem — taču ar Automatisch visi tavi dati un automatizācijas loģika paliek tavā serverī bez maksas par katru uzdevumu vai lietošanas ierobežojumiem.
Automatisch pašmitināšana nozīmē, ka tavi API akreditācijas dati, darbplūsmas dati un biznesa loģika nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Šī izvietošana ietver PostgreSQL darbplūsmas datu glabāšanai, Redis uzdevumu rindošanai un īpašu darba procesu uzticamai fona izpildei. Piesakies ar noklusējuma akreditācijas datiem un nekavējoties maini tos iestatījumos.
Automatisch galvenās iespējas
Vizuālais plūsmas veidotājs
Izveido automatizācijas darbplūsmas, savienojot aktivizētājus un darbības velc un nomet saskarnē, nerakstot kodu.
Lietotņu integrācijas
Pieslēdzies populāriem pakalpojumiem, piemēram, Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio un daudziem citiem, izmantojot iebūvētos savienotājus.
Webhook trigeri
Uzsākt darbplūsmas no ārējiem notikumiem, izmantojot ienākošos tīmekļa āķus reāllaika automatizācijai no jebkura avota.
Nosacījumu loģika
Pievieno filtrus un nosacījumus darbplūsmām, lai darbības tiktu izpildītas tikai tad, kad ir izpildīti konkrēti kritēriji.
Fona darbinieks
Īpašs darba process nodrošina ilgstošu un plānotu automatizācijas uzdevumu uzticamu izpildi.
Kāpēc izmantot Automatisch pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.