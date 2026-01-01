Izvietot changedetection.io ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts mājaslapas izmaiņu uzraudzības rīks, kas brīdina tevi, kad atjauninās saturs, cenas vai lapas elementi.
Izvēlies changedetection.io VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar changedetection.io
changedetection.io ir pašmitināta mājaslapu uzraudzības platforma, kas atklāj un paziņo tev par izmaiņām jebkurā tīmekļa lapā — sākot no satura atjauninājumiem un cenu svārstībām līdz krājumu papildināšanai un normatīvo aktu grozījumiem. Tā pārsniedz vienkāršas pieejamības pārbaudes, ļaujot tev mērķēt uz konkrētiem lapas elementiem, izmantojot CSS selektorus, XPath, JSONPath vai vizuālo atlasi, un tā izmanto integrētu Playwright Chrome pārlūkprogrammu, lai uzraudzītu ar JavaScript renderētas lapas un vietnes, kurām nepieciešama pieteikšanās.
Pašmitināšana saglabā tavus uzraudzības mērķus, konkurences izlūkdatus un paziņojumu datus pilnībā privātus, bez maksas par lapu vai pārbaudi, neatkarīgi no tā, cik daudz vietņu vai cik bieži tu tās uzraugi.
changedetection.io galvenās iespējas
JavaScript lapas atbalsts
Integrēta Playwright pārlūkprogramma atveido dinamiskas vienas lapas lietotnes un apstrādā pieteikšanās plūsmas, ko nevar sasniegt pamata HTTP uzraudzības rīki.
Precīza elementu mērķēšana
CSS selektori, XPath, JSONPath un vizuālā atlase ļauj tev uzraudzīt tieši to saturu, kas ir svarīgs, nevis visu lapu.
Cenu un krājumu papildināšanas brīdinājumi
Iestati cenu sliekšņus un atslēgvārdu trigerus, lai tu saņemtu paziņojumu tikai tad, kad produkta cena nokrītas zem tavas mērķa cenas vai tas atkal ir pieejams noliktavā.
70+ paziņojumu kanāli
Sūtīt brīdinājumus uz Discord, Slack, Telegram, e-pastu, webhooks un desmitiem citu pakalpojumu, izmantojot Apprise bibliotēku, bez papildu konfigurācijas.
Izmaiņu vēsture ar atšķirību skatu
Katra atklātā izmaiņa tiek saglabāta un vizuāli izcelta, lai tu varētu precīzi pārskatīt, kas un kad mainījies, neapmeklējot atkārtoti oriģinālo lapu.
Kāpēc izmantot changedetection.io pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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