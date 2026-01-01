Izvietot Grafana Pyroscope ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda nepārtrauktas profilēšanas aizmugursistēma, kas palīdz tev atkļūdot CPU, atmiņas un latentuma problēmas līdz pat vienai koda rindai.
Izvēlies Grafana Pyroscope VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope ir atvērtā koda nepārtrauktas profilēšanas datu bāze, kas izveidota, lai uzglabātu un vaicātu profilēšanas datus no ražošanas lietojumprogrammām lielā mērogā. Atšķirībā no vienreizējiem profilētājiem, ko tu palaid incidentu laikā, Pyroscope nepārtraukti ievāc profilus no Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF un OpenTelemetry avotiem, lai tu varētu salīdzināt liesmu grafikus dažādās izvietošanās vietās, reģionos vai pēc jebkuras pielāgotas etiķetes.
Pašmitināšana Pyroscope uz tava VPS saglabā sensitīvus profila datus (bieži vien satur funkciju nosaukumus, failu ceļus un steka izsekošanas datus no tava koda) ārpus trešo pušu pakalpojumiem, vienlaikus ļaujot tev pielāgot datu saglabāšanu un glabāšanu atbilstoši tavai darba slodzei. Komplektā iekļautais viena binārā faila režīms palaiž izplatītāja, ievadītāja, vaicājumu un kompaktora komponentus vienā konteinerī ar lokālu failu sistēmas glabātuvi — nav nepieciešams Kubernetes, objektu glabātuve vai ārējas atkarības.
Grafana Pyroscope galvenās iespējas
Nepārtraukta profilēšana
Iegūsti profilus no darbojošiem pakalpojumiem visu diennakti, tā vietā, lai gaidītu incidentu, lai tu varētu salīdzināt jebkurus divus laika punktus liesmas grafikā.
Daudzvalodu atbalsts
Vietējie SDK priekš Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust un .NET, kā arī Grafana Alloy automātiskā instrumentācija un eBPF jebkura binārā faila profilēšanai bez koda.
OpenTelemetry saderīgs
Pieņem profilus, izmantojot OpenTelemetry protokolu, un korelē tos ar esošajām trasēm, metriku un žurnāliem, nemainot savu kolektora cauruļvadu.
Liesmu grafiku salīdzinājumi
Salīdzini divus liesmu grafikus blakus, lai uzreiz redzētu, kuras funkcijas pasliktinājās pēc izvietošanas, slikti mērogojās zem slodzes vai uzlabojās pēc labojuma.
Tagu filtrēšana
Filtrē profilus pēc jebkuras etiķetes — pakalpojums, reģions, versija, nomnieks vai pielāgota dimensija — lai izolētu precīzu darba slodzi, kas izraisa veiktspējas regresiju.
Vienota binārā glabātuve
Pēc noklusējuma darbojas kā viens konteiners ar lokālu failu sistēmas krātuvi, ar papildu S3, GCS un Azure aizmugursistēmām, kad tu pāraug vienu mezglu.
Kāpēc izmantot Grafana Pyroscope pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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