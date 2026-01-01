Ieviest Typebot ar viena klikšķa instalāciju.
Čatbotu veidotājs bez koda sarunvalodas formu, aptauju un interaktīvu tērzēšanas pieredžu izveidei, ko vari mitināt pats.
Izvēlies Typebot VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Typebot
Typebot ir pašmitināts sarunvalodas veidlapu veidotājs, kas aizstāj statiskās HTML veidlapas ar interaktīvām, tērzēšanai līdzīgām plūsmām. Izmantojot tā vilkšanas un nomešanas (drag-and-drop) kanvas redaktoru, komandas var izveidot daudzpakāpju sarunas ar nosacītu sazarojumu, pielāgotiem mainīgajiem un vietējām integrācijām — nerakstot kodu. Platforma tiek piegādāta kā divi pakalpojumi: veidotājs plūsmu projektēšanai un pārvaldībai, un skatītājs, kas publicētos tērzēšanas robotus apkalpo tieši gala lietotājiem.
Pašmitinot Typebot savā VPS, tu iegūsti pilnīgas īpašumtiesības uz iesniegšanas datiem, failu augšupielādēm un API akreditācijas datiem bez maksas par katru iesniegšanu un bez trešo pušu datu pārsūtīšanas. Tavas plūsmas darbojas tavā domēnā, pilnībā privāti, bez mākslīgiem ierobežojumiem darba telpām, komandas dalībniekiem vai publicētiem robotiem.
Typebot galvenās iespējas
Vizuālais plūsmas konstruktors
Veido sazarotas sarunas, izmantojot kanvasa redaktoru ar vairāk nekā 30 bloku tipiem, tostarp ievades, nosacījumus, multivides iegulšanu un maksājumu vākšanu.
Vietējās integrācijas
Savieno plūsmas tieši ar OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier un Make.com, neatstājot redaktoru.
Nosacījumu loģika
Zaro sarunu ceļus, pamatojoties uz lietotāju atbildēm, mainīgajiem vai API atbildēm, lai nodrošinātu pilnībā personalizētu pieredzi.
Elastīgi iegulšanas režīmi
Publicē tērzēšanas robotus kā uznirstošos logus, sānu logrīkus, pilnas lapas tērzēšanu vai iegultos elementus jebkurā mājaslapā vai tīmekļa lietotnē.
Reāllaika analīze
Sekot līdzi iesniegšanas rādītājiem, atmešanas punktiem un pabeigšanas piltuvēm katrai publicētajai plūsmai no vadības paneļa.
Komandas darbvietas
Organizē plūsmas vairākās izolētās darba telpās ar uz lomām balstītu piekļuvi dažādām komandām vai klientiem.
Kāpēc izmantot Typebot pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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