Izvietot ManageIQ vienas klikšķa instalācijā.
Atvērtā koda hibrīdmākoņa pārvaldības platforma virtuālajām mašīnām, konteineriem, tīkliem un datu glabāšanai.
Izvēlies ManageIQ VPS plānu
Ko tu vari izveidot ar ManageIQ
ManageIQ ir atvērtā koda mākoņpakalpojumu pārvaldības un orķestrēšanas platforma — augšupējais projekts aiz Red Hat CloudForms —, kas apvieno darbības starp virtuālajām mašīnām, konteineriem, publiskajiem mākoņiem un tīkliem zem vienas konsoles. Tā atklāj infrastruktūru visā VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud un citur, pēc tam virsū uzliek politikas, automatizāciju un izmaksu sadali.
Pašmitināts ManageIQ saglabā tavus inventāra datus, automatizācijas darbplūsmas un politikas definīcijas infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez licencēšanas maksām par katru mezglu. Viss vienā konteiners apvieno ierīci, PostgreSQL datubāzi un memcached, lai tu varētu novērtēt pilnu platformu no viena izvietojuma.
ManageIQ galvenās iespējas
Hibrīdmākoņa inventārs
Atklājiet un izsekojiet VM, konteinerus, tīklus un krātuvi visā VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure un Google Cloud no vienas konsoles.
Politika un atbilstība
Definē politikas, kas automātiski nosaka novirzes, nodrošina marķēšanu un novērš neatbilstošas darba slodzes visos pārvaldītajos pakalpojumu sniedzējos.
Automatizēt dzinēju
Palaid notikumu vadītu Ruby automatizāciju, Ansible rokasgrāmatas un apstiprināšanas darbplūsmas, lai nodrošinātu, izņemtu no lietošanas un pārkonfigurētu resursus plašā mērogā.
Pašapkalpošanās katalogs
Publicē pakalpojumu katalogus ar kvotām un apstiprinājumiem, lai komandas varētu pieprasīt virtuālās mašīnas, konteinerus vai steks, neveidojot pieteikumus.
Atmaksas un uzskaite
Piešķir infrastruktūras izmaksas atpakaļ nomniekiem, projektiem vai nodaļām ar tarifu plāniem, kas balstīti uz CPU, atmiņas, krātuves un tīkla lietojumu.
REST API un CLI
Virzi katru konsoles darbību no versijām kontrolētas REST API vai miqcli komandrindas GitOps stila infrastruktūras darbplūsmām.
Kāpēc izmantot ManageIQ pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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