ManageIQ ar atlaidi līdz 66%

Izvietot ManageIQ vienas klikšķa instalācijā.

Atvērtā koda hibrīdmākoņa pārvaldības platforma virtuālajām mašīnām, konteineriem, tīkliem un datu glabāšanai.

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Izvietot ManageIQ vienas klikšķa instalācijā.

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KVM 8
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
64,99
IETAUPI 66%
21,99/mēn.
KVM 8
64,99
IETAUPI 66%
21,99/mēn.
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar ManageIQ

ManageIQ ir atvērtā koda mākoņpakalpojumu pārvaldības un orķestrēšanas platforma — augšupējais projekts aiz Red Hat CloudForms —, kas apvieno darbības starp virtuālajām mašīnām, konteineriem, publiskajiem mākoņiem un tīkliem zem vienas konsoles. Tā atklāj infrastruktūru visā VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud un citur, pēc tam virsū uzliek politikas, automatizāciju un izmaksu sadali.

Pašmitināts ManageIQ saglabā tavus inventāra datus, automatizācijas darbplūsmas un politikas definīcijas infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez licencēšanas maksām par katru mezglu. Viss vienā konteiners apvieno ierīci, PostgreSQL datubāzi un memcached, lai tu varētu novērtēt pilnu platformu no viena izvietojuma.

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Ko tu vari izveidot ar {name}

ManageIQ galvenās iespējas

Hibrīdmākoņa inventārs

Atklājiet un izsekojiet VM, konteinerus, tīklus un krātuvi visā VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure un Google Cloud no vienas konsoles.

Politika un atbilstība

Definē politikas, kas automātiski nosaka novirzes, nodrošina marķēšanu un novērš neatbilstošas darba slodzes visos pārvaldītajos pakalpojumu sniedzējos.

Automatizēt dzinēju

Palaid notikumu vadītu Ruby automatizāciju, Ansible rokasgrāmatas un apstiprināšanas darbplūsmas, lai nodrošinātu, izņemtu no lietošanas un pārkonfigurētu resursus plašā mērogā.

Pašapkalpošanās katalogs

Publicē pakalpojumu katalogus ar kvotām un apstiprinājumiem, lai komandas varētu pieprasīt virtuālās mašīnas, konteinerus vai steks, neveidojot pieteikumus.

Atmaksas un uzskaite

Piešķir infrastruktūras izmaksas atpakaļ nomniekiem, projektiem vai nodaļām ar tarifu plāniem, kas balstīti uz CPU, atmiņas, krātuves un tīkla lietojumu.

REST API un CLI

Virzi katru konsoles darbību no versijām kontrolētas REST API vai miqcli komandrindas GitOps stila infrastruktūras darbplūsmām.

Kāpēc izmantot ManageIQ pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
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Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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