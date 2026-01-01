Izvietot Lidarr ar viena klikšķa instalāciju.
Automatizēts mūzikas kolekcijas pārvaldnieks, kas uzrauga mākslinieku diskogrāfijas un organizē lejupielādes ar MusicBrainz metadatiem.
Izvēlies Lidarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Lidarr
Lidarr ir automatizēts mūzikas bibliotēkas pārvaldnieks, kas veidots uz pārbaudītā arr ietvara. Tas izseko mākslinieku diskogrāfijas, uzrauga RSS plūsmas jaunu albumu izdošanai, ierosina lejupielādes, izmantojot tavu vēlamo klientu, un sakārto visu pareizi atzīmētās un strukturētās mapēs — viss bez manuālas iejaukšanās.
Darbinot Lidarr uz VPS, tas paliek aktīvs 24/7, nodrošinot, ka jauni izdevumi tiek tverti brīdī, kad tie parādās, pat tad, kad tavas mājas ierīces ir izslēgtas. Tas integrējas ar qBittorrent, SABnzbd, NZBGet un citiem lejupielādes klientiem, un savienojas ar Plex, Jellyfin un Emby, lai atsvaidzinātu tavu mūzikas servera bibliotēku pēc katras iegādes.
Lidarr galvenās iespējas
Automātiska izlaidumu uzraudzība
Izseko jebkuru mākslinieku un automātiski lejupielādē jaunus albumus, singlus un EP, tiklīdz tie parādās tavos konfigurētajos indeksētājos.
Kvalitātes profila uzlabojumi
Definē vēlamos audio formātus, un Lidarr automātiski aizstās zemākas kvalitātes failus ar FLAC vai augstākas bitu pārraides ātruma versijām, kad tie kļūs pieejami.
MusicBrainz Metadati
Bagātini savu bibliotēku ar precīziem mākslinieku nosaukumiem, albumu vākiem, izdošanas datumiem un dziesmu sarakstiem, kas iegūti no MusicBrainz.
Multivides servera integrācija
Uzsākt Plex, Jellyfin vai Emby bibliotēkas skenēšanu automātiski pēc lejupielāžu pabeigšanas, lai jaunā mūzika parādītos uzreiz.
Diskogrāfijas pārvaldība
Apskati pilnus mākslinieku katalogus, atzīmē vajadzīgos albumus un seko līdzi, kuri izdevumi trūkst vai kuriem nepieciešami kvalitātes uzlabojumi, no viena vadības paneļa.
Kāpēc izmantot Lidarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.