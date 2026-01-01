Izvietot mStream ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašu mitināts mūzikas straumēšanas serveris ar tīru tīmekļa atskaņotāju un vietējām mobilajām lietotnēm.
Izvēlies mStream VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar mStream
mStream ir viegls, uz Node.js balstīts mūzikas straumēšanas serveris, kas koncentrējas uz tavas kolekcijas ievietošanu tiešsaistē ar minimālu iestatīšanu. Ievieto savu mūziku bibliotēkas sējumā, un mStream to automātiski skenē, indeksē un pasniedz, izmantojot tīru, atsaucīgu tīmekļa atskaņotāju — kā arī vietējās iOS un Android lietotnes, kas izmanto to pašu aizmugursistēmas API bezsaistes klausīšanai un nepārtrauktai atskaņošanai mobilajās ierīcēs.
Pašmitināšana mStream uz VPS nodrošina tev privātu, vienmēr pieejamu piekļuvi tavai mūzikas bibliotēkai no jebkuras ierīces, bez komerciālo straumēšanas pakalpojumu krātuves ierobežojumiem, ierīču limitiem vai licenču maiņas. Noklusējuma publiskais režīms prioritāti piešķir tūlītējai lietojamībai; lietotāju kontus var pievienot, izmantojot administratora lietotāja interfeisu, tiklīdz tu nolem publiski atklāt serveri.
mStream galvenās iespējas
Ievilkšanas un straumēšanas bibliotēka
Pievieno failus mūzikas mapei, un mStream tos automātiski atpazīs — nav manuāli jāimportē, nav iepriekš jākonfigurē multivides bibliotēkas skeneris.
Vietējās mobilās lietotnes
Oficiālās iOS un Android lietotnes savienojas ar tavu serveri bezsaistes atskaņošanai, vienmērīgām pārejām un mobilajiem datiem draudzīgai pārkodēšanai.
Daudzlietotāju konti
Izvēles lietotāju konti ar piekļuves kontroli katrai bibliotēkai ļauj mājsaimniecībām koplietot vienu serveri, nesapvienojot mūzikas kolekcijas.
Adaptīvs tīmekļa atskaņotājs
Mūsdienīgs HTML5 atskaņotājs, kas nevainojami darbojas galddatoru un mobilo ierīču pārlūkprogrammās ar atskaņošanas sarakstiem, meklēšanu, albumu vāciņiem un jaukšanu.
Admin UI pielāgošanai
Tiešsaistes administratora saskarne kontrolē publiskā režīma pārslēgšanu, augšupielādes, failu modifikācijas un konta bloķēšanu, nerestartējot serveri.
Kāpēc izmantot mStream pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.