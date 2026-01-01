Izvietot Piwigo ar viena klikšķa instalāciju.
Nobriedusi atvērtā koda fotogalerijas platforma ar simtiem spraudņu, detalizētām koplietošanas vadīklām un lielapjoma importēšanas darbplūsmām nopietniem arhīviem.
Izvēlies Piwigo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Piwigo
Piwigo ir viena no visilgāk pastāvošajām atvērtā koda foto galeriju lietojumprogrammām, kas īpaši izveidota lielu fotoattēlu kolekciju pārvaldībai. Atšķirībā no vieglajiem galeriju skriptiem, Piwigo apstrādā simtiem tūkstošu fotoattēlu arhīvus ar EXIF/IPTC indeksēšanu, daudzlīmeņu albumu hierarhijām, konfigurējamiem sīktēlu izmēriem, detalizētām atļaujām katram albumam un spraudņu ekosistēmu, kas sastāv no vairāk nekā 200 kopienas paplašinājumiem, aptverot visu, sākot no sejas atpazīšanas līdz pielāgotām tēmām.
Pašmitinot Piwigo savā VPS, tu saglabā pilnas izšķirtspējas oriģinālus, atrašanās vietas datus un skatīšanās statistiku infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis nodod foto SaaS pakalpojumam. PHP un MySQL steks ir ļoti stabils, darbojas ar minimāliem resursiem un veido galerijas, kas ir tiešsaistē jau divas desmitgades — padarot Piwigo par populāru izvēli klubiem, muzejiem, fotogrāfiem un ģimenēm, kas vēlas, lai viņu foto arhīvs pārdzīvotu jebkuru konkrētu mākoņpakalpojumu sniedzēju.
Piwigo galvenās iespējas
Milzīga bibliotēkas mērogošana
Izstrādāts no pirmās dienas, lai apstrādātu simtiem tūkstošu fotoattēlu arhīvus ar ātru pārlūkošanu, meklēšanu un lapošanu — ne tikai hobija līmeņa galerijas.
Daudzlīmeņu albumi
Sakārto fotogrāfijas ligzdotajos albumos un virtuālajos albumos (viena fotogrāfija var parādīties vairākās vietās) ar katra albuma atļaujām precīzai koplietošanai.
EXIF un IPTC indeksēšana
Automātiska kameras, objektīva un IPTC metadatu ekstrakcija padara fotogrāfijas meklējamas pēc kameras korpusa, fokusa attāluma, atrašanās vietas vai jebkuras pielāgotas atzīmes.
200+ spraudņi
Aktīvais kopienas paplašinājumu katalogs aptver sejas atpazīšanu, ūdenszīmju pievienošanu, slīdrādes tēmas, mobilo ierīču augšupielādētājus, kopīgošanu sociālajos tīklos un daudz ko citu.
Detalizēta koplietošana
Publiska, privāta, ar paroli aizsargāta un grupām ierobežota piekļuve albumiem ar katras fotogrāfijas lejupielādes atļaujām un EXIF datu noņemšanu koplietotiem albumiem.
Lielapjoma importa rīki
Servera puses un FTP/SFTP sinhronizācijas darbplūsmas ļauj viegli nosūtīt tūkstošiem fotoattēlu vienlaikus, nevis klikšķināt cauri katrai augšupielādei atsevišķi.
Kāpēc izmantot Piwigo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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