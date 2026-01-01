Instalēt MicroRealEstate ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda īres īpašumu pārvaldība izīrētājiem: īres līgumi, īres maksas, īrnieki un dokumentu glabāšana vienā pašu mitinātā platformā.
Izvēlies MicroRealEstate VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MicroRealEstate
MicroRealEstate ir atvērtā koda īpašumu pārvaldības lietojumprogramma, kas īpaši izstrādāta neatkarīgiem izīrētājiem un mazām nekustamā īpašuma komandām. Tā apvieno īrnieku ierakstus, nomas līgumus, īres uzskaiti un dokumentu ģenerēšanu vienā pašu mitinātā darba telpā, novēršot maksu par vienību un datu koplietošanas kompromisus, kas raksturīgi komerciālajām īpašumu pārvaldības SaaS sistēmām.
MicroRealEstate pašu mitināšana savā VPS nodrošina, ka sensitīva īrnieku informācija, nomas līgumi un maksājumu vēsture paliek tavā pilnīgā kontrolē. Mikropakalpojumu arhitektūra skaidri atdala izīrētāja portālu, īrnieka portālu, dokumentu ģeneratoru un e-pasta pakalpojumu, padarot vienkāršu īres īpašumu pārvaldību jebkurā apjomā bez atkārtotām programmatūras izmaksām.
MicroRealEstate galvenās iespējas
Nomas vadība
Ģenerē nomas līgumus no pielāgojamām veidnēm un glabā katru līgumu, grozījumu un dokumentu, kas saistīts ar katru nomu, vienuviet.
Nomas maksājumu uzskaite
Reģistrēt ienākošos maksājumus un uzraudzīt kavētos maksājumus visās vienībās, ar automatizētu paziņojumu un kvīšu ģenerēšanu īrniekiem.
Īrnieku portāls
Īpaša nomniekiem paredzēta saskarne ļauj nomniekiem pārskatīt savu nomas līgumu, apskatīt maksājumu vēsturi un lejupielādēt kvītis, nesazinoties ar izīrētāju.
Pielāgoti dokumenti
Izveido paziņojumus, vēstules un sludinājumus no atkārtoti izmantojamām veidnēm, lai saziņa ar īrniekiem būtu konsekventa un profesionāla.
Komandas sadarbība
Uzaicini sadarbības partnerus dalīties īpašumu pārvaldības darba slodzē, padarot platformu piemērotu gan neatkarīgiem izīrētājiem, gan nekustamā īpašuma uzņēmumiem.
E-pasta paziņojumi
Pievieno SMTP, Mailgun vai Gmail, lai sūtītu kvītis, masveida paziņojumus un īrnieku ielūgumus tieši no lietotnes.
Kāpēc izmantot MicroRealEstate pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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